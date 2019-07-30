В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте

Часовые лекции, домашние задания и оценки - в Трускавце стартовала недельная школа для депутатов "Слуги народа". За короткое время парламентарии должны ознакомиться с главными принципами своей будущей работы. Это будет очень сложно, а в некоторых моментах нереально - главные знания и умения придут с опытом. "Апостроф" также побывал на учебе в первый день школы Зе!Депутата и разузнал самые интересные моменты образовательного процесса.

О проживании

На учебу депутаты от "Слуги народа" выехали ещё в субботу, 27 июля. Они ехали поездом Киев-Трускавец, в котором для них были присоединены отдельно три вагона. По приезду в курортный город их ждали автобусы, которыми депутаты добрались до отелей.

Поселили их в трех гостиницах: "Риксос-Прикарпатье", "Женева" и "Миротель". Но само обучение проходит в "Риксосе", пятизвездочном отеле, стоимость номера в котором может достигать 5-ти тысяч гривен за сутки, а на парковке стоят дорогие марки машин. Также на территории имеется вертолетная площадка. Но сам отель дотягивает до твердых четырех звезд.

Поселиться в "Риксосе" удалось не всем. Поэтому тех, кто живет в других отелях, каждое утро забирают на учебу.

Как рассказывают в партии, команда потратила много времени на поиски места, где можно было разместить больше 250-ти депутатов. Искали во всех регионах, в том числе и под Киевом. Но найти что-то подходящее не получалось: из-за отсутствия большого помещения для учебы и в принципе свободных комплексов. Поэтому выбор пал на Трускавец.

"Но в будущем мы будем планировать наперед, за три месяца", - пообещал координатор образовательного проекта Алексей Черный.

Собеседник "Апострофа" в партии рассказал, что на время пребывания в отеле журналистов, нардепов попросили не ходить в бассейн или на лечебные процедуры, дабы журналисты не сфотографировали их в халатах. "Мы же все-таки сюда учиться приехали", - с улыбкой отвечает собеседник.

По этой же причине в партии решили не устраивать каких-то массовых вечеринок. Встретить нардепов в баре будет довольно сложно. Но, как стало известно "Апострофу", большая часть молодых депутатов для конспирации собирается в своих номерах и культурно под что-то крепкое проводит время после учебы.

Об обучении

"Депутаты вместо отдыха приехали пообщаться с коллегами и поучиться. Для того, чтобы все были в выигрыше: и они, и граждане", - гордится Алексей Черный.

Обучать нардепов приехал почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов, который славится своими нестандартными лекциями.

"Наш курс пропагандирует активное обучение, не лекционное: когда люди сами строят свои знания. На этих принципах разработан курс", - рассказал Милованов "Апострофу".

База для таких семинаров у KSE уже наработана. Плюс, важную роль играет и богатый опыт лекторов.

"Для того, чтобы быть сильным, нужно понимать то, чего не хочешь видеть. Вы должны понимать себя со стороны. Я знаю, что я не хочу знать о себе: это достаточно неприятные вещи. Но я знаю, что это является моей слабостью и лучше о них помнить. Это делает нас сильными", - мотивировал Милованов депутатов.

Спикер предлагал нардепам различные задания. Например, найти на картинке концептуального оленя и тигра, что вызвало насмешки в соцсетях. Но организаторов это не огорчает: они предлагают хейтерам вспомнить, когда те последний раз обучались чему-то новому.

Кроме поисков животных депутатам предлагалось работать над конкретными кейсами внутри команды. Многие из них довольно быстро справлялись с задачами.

Учеба планируется интенсивной. Каждый день лекции начинаются в 9:00 и заканчиваются в 21:00. Конечно, есть перерывы на кофе-брейки, обеды и ужины. Депутаты получают домашние задания, а за работу им будут выставлять оценки. Обещают ставить и "двойки". Как правило, на "десерт" оставляют различные факультативы, например, по тайм-менеджменту, на которые можно приходить по желанию.

Стоит отметить, что во время лекций к депутатам относятся не строго: они могут спокойно выйти в коридор, отдохнуть от учебы, пообщаться с коллегами. Например, Александр Дубинский позволил себе во время лекций провести время в баре в приятной компании. Лидеры партии оправдываются: интенсивы, в которых депутат хорошо разбирается, он может пропускать.

"Депутаты вместо отдыха приехали пообщаться с коллегами и поучиться. Для того, чтобы все были в выигрыше: и они, и граждане", - Алексей Черный Фото: Мария Шашкова / Апостроф

По окончании недельного курса "слуги народа" должны будут сдать четыре документа, которые будут отображать их последующие шаги как депутатов.

"Это не только законопроекты, это и записки к законопроектам, личная стратегия, на чем будет специализироваться депутат. Их мы будем оценивать. Те, кто выполнит все на отлично, получат сертификаты", - рассказал Милованов.

А что получат те, кто не справится с заданиями? На этот вопрос Милованов не ответил, сказав лишь: "Верьте в людей".

Конечно, организаторы школы понимают, что за неделю достигнуть желаемых результатов не получится. Но никто не отрицает, что это не последняя подобная школа.

"Неделя - это первый шаг. После того, как начнется работа в парламенте, будут четко сформулированы запросы: каких не хватает знаний, компетенций, что хотелось бы обговорить вместе", - говорит координатор образовательного проекта Черный.

О деньгах

Во сколько обошлась организация школы партии, в "Слуге народа" не захотели отвечать.

"Вы все увидите в декларации", - в унисон повторяли лидеры Дмитрий Разумков и Александр Корниенко.

Последний ответил "Апострофу", что на школу потратили больше одного миллиона гривен. Все расходы брала на себя партия, а дополнительных спонсоров не было.

О депутатах

На интенсив приехали не все депутаты фракции. Но, как говорят организаторы, большинство депутатов приехали в Трускавец. Даже победители по мажоритарным кругам после изнурительной кампании приехали учиться. Также в школу пригласили и кандидатов со списка, которые не прошли в парламент, но находятся в группе лидеров среди "запасных".

"Ведь кого-то из фракции могут назначить в Кабинет министров или на другие госдолжности. Соответственно, будут проходить в Раду люди из списка", - рассказывают "Апострофу" источники в партии.

Кроме того, перед работой в парламенте нужно еще познакомиться друг с другом, ведь у многих такой возможности не было. Поэтому эта школа рассчитана на знакомство и коммуникацию между будущими коллегами.

Опрошенные "Апострофом" депутаты положительно отозвались об идее такого образования. Например, ведущий и ресторатор Николай Тищенко, который прошёл по 219 округу в Киеве, в разговоре с "Апострофом" подчеркнул, что он "хочет учиться понимать политику".

Лидер штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что образовательный курс позволит депутатам заложить стартовую компетенцию.

"Это возможно сделать за неделю. Чтобы учиться, нужно с чего-то начинать. Многое депутаты уже выучили на избирательной кампании", - поделился Корниенко с журналистами.

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А запросы у нардепов к школе высокие. Победитель по 187 округу (Хмельницкий) и родной брат представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчук Николай ожидает повышения своих профессиональных навыков.

"Основная задача человека - это постоянное обучение и усовершенствование. Я постоянно в процессе обучения, у меня есть четыре высших образования. И я считаю, что это не должно быть какой-то границей. Мы все время должны познавать новое. И если мы идем в политику, мы должны максимально быстро ориентироваться во всех сферах жизни", - считает Николай Стефанчук.

Также было интересно понаблюдать за преподавателями, которые в жизни обучают студентов в университете, и теперь сами оказались за условной партой. Среди таких Валерий Колюх - победитель по 92 округу в Киевской области и преподаватель на философском факультете в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

"Вопросы, которые представляет KSE, интересны с точки зрения позиционирования будущего политика, что для меня ново", - ответил "Апострофу" Колюх. Попасть к "двоечникам" не боится. Уверен, что это станет толчком к работе над ошибками.

Борец-депутат Жан Беленюк даже успел рассказать "Апострофу", что он узнал за первый день обучения.

"Нужно объективно оценивать свои возможности, не залипать нос, стараться сформировать команду единомышленников. Потому что если ты один, то ничего не сможешь сделать", - ответил Беленюк.

О своей команде он пока ничего не смог рассказать, поскольку его и так узнают коллеги по фракции.

Было интересно понаблюдать за преподавателями, которые в жизни обучают студентов в университете, и теперь сами оказались за условной партой Фото: Мария Шашкова / Апостроф

Об экспериментах

Во время обучения депутаты поделились на группы. Пока всем легче найти общий язык, если есть что-то общее. Например, депутаты-мажоритарщики из одной области, или депутаты, которые планируют быть в одном комитете. Вышеупомянутый Колюх шутил, что вокруг него уже собирается группа людей-выпускников КНУ.

Но это не совсем устраивает фракцию. Лидеры прекрасно понимают, что нужны будут группы, у которых будут свои руководители. Так будет проще выстраивать коммуникацию.

По информации "Апострофа", один из лидеров фракции активно занялся этим вопросом. Он даже обратился к психологам для поиска неформальных лидеров среди 250 нардепов. Но пока у них не получается справиться с задачей, хотя за работу запросили 4 тысячи долларов.

На этом инновации не закончились. Один из претендентов на должность главы фракции Давид Арахамия анонсировал запуск проекта под кодовым названием "Большой брат", который будет отслеживать голосование депутатов "Слуги народа".

"Это некая система, которая будет заниматься анализом причинно-следственных связей на основе искусственного интеллекта. В нее будет подаваться набор данных о голосовании нардепов. Вначале система будет просто собирать информацию. А позже она сможет подсвечивать группы влияния", - поделился с журналистами Арахамия.

Это позволит как можно раньше столкнуться с проблемой и понять, какие депутаты, возможно, даже продают свои голоса, и как можно разрешить ситуацию. Если необходимо, то обращаться за помощью к президенту. Но чем он сможет помочь, учитывая, что он не может влиять на парламент? Арахамия оставил этот вопрос без ответа.

"Осознание - это первый шаг к решению проблемы", - считает нардеп.

О Зеленском

На открытие школы президент Владимир Зеленский не приехал. Да и не собирался, что подтвердили несколько источников "Апострофа" как в партии, так и в Офисе президента.

Его присутствие ожидается на закрытии и подведении итогов. Ведь не зря для проведения школы был отобран отель с наличием вертолетной площадки.