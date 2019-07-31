Советник Зеленского отличился неожиданным заявлением о "слугах народа": аудио

Выступая с лекцией во время тренинга в Трускавце, советник президента по политическим вопросам Никита Потураев заявил присутствующим депутатам партии "Слуга народа", что они "никто".

Модератор представил Потураева будущим депутатам, как "представителя идеологической группы", сообщает "Страна".

Прежде всего, Потураев предложил избранным народным депутатам разобраться, кто они такие.

"Сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка. Ответ: нет... Как это произошло? Как вы здесь оказались? Я вам объясню, как. Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам про это уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание: все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас, в это время, еще в детский сад ходили... Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь", - заявил Потураев.

По словам источника издания, многие депутаты обиделись на такое заявление.

"... начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто? Когда организаторы мероприятия пытались позиционировать себя как лидеры фракции, это вызывало смех. Когда же мы услышали заявление Потураева, многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких как Потураев на работу в приличное место не возьмут. Короче, лекторский эпатаж вызвал обратный эффект", - рассказал источник, присутствующий на лекции.

Как сообщал "Апостроф", бюджет недельного тренинга для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" может колебаться от 10 до 20 млн грн.