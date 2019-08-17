Лето возвращается: чем украинцев порадует погода на выходные

Погода вновь удивила украинцев температурными сюрпризами: вслед за жарким началом недели с температурой выше 30 градусов, резко последовали холодные дни и столбики термометров стали показывать 16-18 градусов тепла. Какой будет погода на этих выходных, принимая во внимание температурные "качели" августа, разбирался "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 17 августа, прохладная температура сохранится на большинстве территории Украины.

Теплее всего будет на юге и востоке страны: от 25 до 27 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут в дневное время суток, а ночью температура воздуха упадет до 14-17 тепла на юге и до +17-19 на востоке.

В центре и на западе Украины немного прохладнее: от 21 до 25 градусов тепла ожидается в дневное время суток и +9-12 градусов синоптики прогнозируют после захода солнца.

Прохладнее всего в этот день будет на севере страны: от +19 до +21 днем и 11-13 градусов выше нуля ночью.

Кроме того, в северных, части центральных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны будет сухо, но облачно.

Начиная с воскресенья, 18 августа, температура воздуха в Украине начнет расти.

"На выходных ожидается потепление. С 18 августа в Украину придут теплые воздушные массы. Температура повысится, а дожди прекратятся. Всю следующую неделю будет сохраняться малооблачная погода, преимущественно без осадков", - рассказал "Апострофу" начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык.

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Практически одинаковая температурная картина в воскресенье будет наблюдаться на юге, западе, востоке и в центре Украины. Днем столбики термометров покажут комфортные +24-27, а ночью +11-15 (на юге и до +17) градусов.

Только на севере страны сохранится относительная прохлада: от 22 до 24 градусов тепла днем и около 12-15 градусов тепла столбики термометров покажут после захода солнца.

Дождей с грозами, по прогнозам синоптиков, стоит ожидать жителям восточных и северных регионов, а также в Крыму. На остальной территории будет сухо.

Начало новой недели немного изменит температурную картину на западе: в понедельник, 19 августа, столбики термометров покажут днем +27-31, а после захода солнца упадут до 12-15 градусов с отметкой "плюс". На остальной территории страны без температурных изменений.

Дожди с грозами ожидаются в восточных регионах, а также в Николаевской и Запорожской областях.