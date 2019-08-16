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Готовьте куртки и пуховики: синоптик предупредила украинцев о резком похолодании

пятница, 16 августа 2019, 12:23
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Выходные в Украине, 17-18 августа, будут холодными, но в начале следующей недели лето снова вернется.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В субботу, 17 августа, дневная температура воздуха составит +17...+24 градуса. В южной части и на Востоке будет теплее - 23-28 градусов тепла.

Также синоптик прогнозирует холодный порывистый северо-западный и западный ветер. Он, по ее словам, усилит ощущение холода на 3-5 градусов. Дожди возможны на Западе.

В воскресенье, 18 августа, температура воздуха начнет выравниваться в пределах Украины. Предполагается +24...+29 градусов за Цельсием, на севере +20...+24 градуса.

На выходных дождей будет не много - вероятность осадков на севере и востоке Украины.

С понедельника, 19 августа, на праздник Яблочного Спаса снова вернется лето.

В Киеве 17 августа - холодно, ветрено, +18...+20 градусов. Может быть небольшой дождь. В воскресенье в столице потеплеет до +23...+24 градусов, без осадков. 19 августа ожидается прекрасная погода - солнечно и тепло, +25...+27 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в Украину до воскресенья, 18 августа, придет настоящее осеннее похолодание, на Западе температура воздуха опустится до 15 градусов тепла.

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