Осень близко: синоптик рассказал о погоде до конца недели

В Украину до воскресенья, 18 августа, придет настоящее осеннее похолодание, на Западе температура воздуха опустится до 15 градусов тепла.

Об этом в своем блоге рассказала синоптик Наталья Диденко.

В то же время на юге пока ожидается летняя жаркая погода, а на севере температура резко упадет - с жары до комфортных межсезонных 25 градусов.

"До конца текущей недели холодной будет западная часть, где максимальная температура воздуха не превысит +18 +23 градусов, а кое-где ожидается даже +14 +19 градусов. Жара продлится на юге, востоке Украины и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, столбики термометров достигнут +30 +35 градусов. В северных областях после рекордных +35 градусов температура воздуха в течение 15, 16, 17 и 18 августа снизится до +20 +26 градусов", - сообщила Диденко.

Относительно осадков, синоптик отметила, что в основном дожди будут в западных областях, а к Востоку облака дойдут только на выходные, 17 и 18 августа.

"Дожди и грозы к концу недели вероятны на западе Украины, в субботу и воскресенье локальные осадки пройдут в восточных областях", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявляли, что украинцев ожидает "адская жара" в середине августа.