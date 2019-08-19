Жара возвращается, но: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

В понедельник, 19 августа, в Украине установится солнечная жаркая погода, осадки не ожидаются.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха ночью в среднем составит +12+14 градусов, днем +27+29.

Во вторник, 20 августа, сохранится такая же синоптическая картина, в некоторых областях даже станет жарче.

21 августа на западе страны жару сменят грозы - в Закарпатской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областях возможны осадки.

Напомним, что неподалеку от Мелитополя Запорожской области была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что мощный ливень и ураган, которые обрушились на Киев в пятницу, 9 августа, нанесли в некоторых районах существенный ущерб.