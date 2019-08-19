Жара будет усиливаться: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам

Во вторник, 20 августа, в Украину придет антициклон, который принесет сильную жару.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Погода на территории страны в ближайшие дни будет преобладать сухая и солнечная. Во вторник на юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +28...+33 градуса. На Севере и Западе Украины предусматривается +25...+30 градусов.

По прогнозам синоптика, в дальнейшем жара усилится: в восточных областях, в центре и на юге местами вероятно +35...+37 градусов.

22 августа станет свежее на Западе, с 23-го августа жара ослабеет и в северной части Украины.

В Киеве 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов.

Также Диденко напомнила прогноз на День Независимости Украины в Киеве: 24 августа обещают без осадков, порывистый (но не штормовой) северо-восточный ветер, температура воздуха ожидается комфортной, около +26...+27 градусов.

Как сообщал "Апостроф", погода вновь удивит украинцев температурными сюрпризами.