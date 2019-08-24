Об Украине думаем всегда: как отмечают День независимости в Донецке

В этом году День независимости Украины совпал с началом празднований дня рождения Донецка. "Апостроф" узнавал, помнят ли дончане о главном государственном празднике после пяти лет российской оккупации.

Так сложилось, что День независимости Украины, День города Донецка и День шахтера часто отмечаются в один день. Праздники проводятся в последнее воскресенье августа, гуляния начинаются накануне, поэтому традиционное "С праздничком!" могло быть отнесено к любому из этих поводов.

С 2014 года День независимости Украины в оккупированном Донецке – тихий праздник со слезами на глазах. Слишком жив еще в памяти день 24 августа 2014 года – "парад" украинских военнопленных на площади Ленина, вопли ошалевшей толпы "русскомирцев", слезы тех, кто остались гражданами своей страны. Остались несмотря ни на доносящееся от радикалов: "уничтожить!!! отделить!!! фильтровать!!! там нет наших людей!!!", которые тоже являются гражданами одной с дончанами страны. Несмотря на ежедневный риск попасть на подвалы "мгб днр" за явную проукраинскую позицию, несмотря на усиливающееся каждый день отчаяние и понимание безысходности ситуации.

В этом году День независимости Украины опять совпал с началом празднований дня рождения Донецка. Фраза "предпраздничные дни" начала иметь двойной смысл, в некоторых учреждениях города бдительные сотрудники, прищурив глаза, даже переспрашивали: "Какой праздник вы имеете в виду?"

Проукраинские дончане поздравляют друг друга в соцсетях, желая друг другу сил и возможности отметить следующий главный праздник страны в освобожденном городе.

"Списались с друзьями, поздравили. Вечером выйдем в центр, немного отметим все наши праздники, в том числе выпьем и за День независимости. Тихо без тостов. В прошлом году одна из наших подруг разрыдалась, когда мы шепотом начали петь гимн Украины", - вспомнил житель Донецка Александр.

Украинские патриоты, которые остались на оккупированной территории, стараются, чтобы 24 августа не стало просто календарным днем. В прошлые годы даже устраивались небольшие перфомансы: с утра в окне одного из домов в центре Донецка начал играть гимн Украины на повторе. Пока полиция обнаружила источник звука (магнитофон в арендованной квартире), пока приглушила – окрестные жители больше двух часов слушали главную мелодию страны. Надписи на домах и на асфальте дорог, украинские флаги, поднятые над зданиями – все это давало и продолжает давать надежду тем, кто остался в оккупации и иногда чувствует себя покинутым.

В этом году пользователи соцсетей обнаружили украинский флаг прямо на потолке одного из центральных рынков Донецка – желтое и синее полотнища по несколько метров в ширину и длину каждое. Как рассказали нам местные жители, они висят уже несколько лет, не привлекая внимания, и служат защитой от дождевой воды, стекающей с крыши. То, что их никто не снимал все эти годы, можно считать определенным гражданским подвигом, поскольку любое сочетание желтого и синего цветов, в любом месте, вызывает нервную реакцию со стороны оккупантов..

"Вообще, на сочетания желтого и синего или голубого, у нас, похоже, запрет. Слышал не раз, что боевики "докапывались" до девушек с желто-голубыми сумками, останавливали парней в футболках и джинсах "неправильных" расцветок. Могут "не понять" оставшихся с Евро-2012 аксессуаров – рюкзаков, сумок, стаканов, шарфиков с украинским трезубцем. Боимся ли мы? Да. Изменилось ли что-то в наших душах и сердцах? Нет!", - утверждает дончанка Юлия. Она знает десятки людей, которые за пять лет поменяли свое отношение – от принятия "русского мира" до ненависти к нему и возрождения лояльности к Украине. "Тех, у кого было бы наоборот, я не знаю", - говорит девушка.

Несмотря на задекларированный в так называемой "конституции днр" украинский язык как второй государственный, боевики делают все, чтобы он исчез из жизни дончан. При этом украинские товары – продукты, лекарства, одежда и прочее – считаются лучшими по качеству, нежели местные или российские товары. А инструкции и надписи на украинском не смущают тех, кто в 2014 году кричал на площадях, что не понимает "мову", что бабушкам трудно читать инструкцию к лекарствам на украинском. Через пять лет и инструкции читаются, и радио слушается, и украинские паспорта берегутся как зеница ока.

Поэтому День независимости в Донецке отмечают только те, кто остался патриотом. Тихо, без пафоса и громких речей. Смотрят парад в интернете, едва сдерживая слезы и мечтая, что однажды по улицам освобожденного Донецка пройдут колонны защитников их страны. Ищут глазами на улицах сочетания желтого и синего, а найдя – приободряются, словно увидели условный сигнал.

И ждут. Новая власть в стране пока не может дать им уверенность в скором окончании войны. Дончане не тешат себя иллюзиями, пока никому не верят и рассчитывают только на собственные силы. Они могут выжить в войне и нищете, но им трудно слышать и видеть, как их сограждане кричат им "ату!" только за донецкую прописку в паспорте. Пик 2014-2015 годов в стигматизации дончан уже, слава Богу, недосягаем, но все равно небрежно брошенное слово в спину, косой взгляд могут изменить (и меняют) жизни покруче войны.

"Возвращаются, да… Переселенцем иногда быть труднее, чем жителем оккупированной территории. Нельзя говорить о массовости явления, но как же так получается, что украинцы гонят украинцев обратно в оккупацию? Тех, кто приехал в свою страну, а не в Россию, например? И на этом фоне укранский патриотизм в Донецке выглядит гораздо честнее и сильнее, чем патриотизм некоторых одевшихся в вышиванку жителей свободной части страны. Так что в День независимости предлагаю просто задуматься о нас. Мы об Украине думаем всегда", - говорит житель Донецка Антон.