День независимости 2019: онлайн трансляция и все подробности

В субботу, 24 августа, Украина отмечает 28-ю годовщину Независимости.

ШЕСТВИЕ ДОСТОИНСТВА И МАРШ ВЕТЕРАНОВ В КИЕВЕ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

В этот день по всей стране ожидаются масштабные праздничные мероприятия и концерты. В частности, в Киеве состоится Шествие Достоинства, поставленное Аланом Бадоевым и Еленой Коляденко. В нем должны принять участие военные, волонтеры, медики, спортсмены, учителя, а также представители руководства страны.

Кроме того, в столице состоится масштабный концерт в честь Дня Независимости. Споют в центре Киева, среди прочих, ONUKA и Тина Кароль.

Также в Киеве пройдет Марш ветеранов войны на Донбассе, который организован в этом году, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения военного парада.

"Апостроф" ведет онлайн трансляцию из Киева, а также расскажет о самых интересных событиях, которые будут происходить в других городах Украины.

24 августа

10:20

Начало альтернативного Марша защитников Украины из парка Шевченко перенесли с 11:00 на 11:30.

10:10

С речью выступил президент Владимир Зеленский. Сначала он предложил аплодисментами поблагодарить бойцам, которые защищают страну на Донбассе. Зеленский напомнил, что Украине намного больше 28 лет и назвал молодое поколение опорой независимой страны.

Про День Независимости:

"Этот день был неизбежен. Ибо, как говорил Левко Лукьяненко, стремление к независимости было заложено в нашем генетическом коде".

О Революцию Достоинства:

"Тогда мы родились второй раз как страна и как общество. Вспомнили это забытое ощущение, когда ты гордишься своей Родиной".

Про аннексию Крыма и агрессию России на Донбассе:

"Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей. Одному дал другое свидетельство о рождении... А второго закрыл в другой комнате и поставил охрану. Вы слышите, как ваш ребенок плачет и не можете туда зайти... Но однажды мы будем вместе, потому что голос родной крови победит".

09:33

09:04

На Майдане Независимости военные оркестры уже готовятся к концерту, начали собираться зрители.

Ветераны также собираются в парке Шевченко, откуда в 11:00 стартует Марш защитников.

08:59

Станция метро "Майдан Независимости" закрыта на выход.

08:28

Также свое поздравление опубликовал экс-президент Петр Порошенко.

08:24

Украинцев с Днем Независимости поздравил мєр Киева Виталий Кличко.

23 августа



18:50 В центре Киеве под вечер 23 августа продолжаются последние приготовления к торжествам на День Независимости. На Майдане множество людей и полиции.

18:37 Тем временем в Нацполиции напомнили, что 24 августа будет перекрыто движение транспорта в центре столицы, а также на Русановской и Днепровской набережной (с 9:00 до 13:00) и на Русановском бульваре (с 6:00 до 9:00 и с 13:00 до 18:00).

Читайте также на "Апострофе" о подробностях скандала вокруг парада на День Независимости.

Также посмотрите яркие фото с репетиции шествия ко Дню независимости в Киев.