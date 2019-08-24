Украинские партизаны "порадовали" боевиков в Донецке и Луганске: фото

В оккупированных пророссийскими боевиками Донецке и Луганске украинские партизаны расклеили поздравления с Днем Независимости Украины.

Шествие достоинства и Марш ветеранов в День Независимости: онлайн трансляция

Наклейки с украинским флагом и словами поздравления появились на административных зданиях и в жилых кварталах оккупированных города.

В оккупированном Донецке открытки заметили на улицах Петровского и Криворожской, а в Луганске – в Кировском и Ленинском районах города. Кроме того, в Луганске на здании общеобразовательной школы на улице Льва Толстого, 41, появилась надпись краской "Слава Украине!".

Фотографиями из оккупированных городов прислали местные жители.

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