​Первое сентября на Донбассе: как выглядят школы-призраки в Широкино и Зайцево

Война превратила несколько школ на Донбассе в призраки. На Азовском побережье в Широкино вместо первого звонка будут звучать выстрелы. Здесь, несмотря на перемирие, у боевиков свой "учебный процесс". В поселке Зайцево под Горловкой школа уже несколько лет служит базой боевиков: в спортзале хранятся не спортивные, а боевые снаряды, и БТР давно сменил во дворе школьный автобус.

Такую же "образовательную программу" осваивают и в так называемой ЛНР. Не так давно появились новости, что жители города Ирмино взбунтовались из-за намерений террористов сделать из местной школы казарму. Родителям что-то невнятно прорычали про "государственную необходимость", но всем понятно, что в классах надежней укрываться от ответных обстрелов.

Накануне Дня знаний, который в этом году припал на воскресенье, "Апостроф" побывал в Широкино и Зайцево, где нам удалось пообщаться с бывшими учителями и учениками об их школах-призраках.

За школой прятались группы боевиков

Евгений Кораблев был учеником широкинской школы, а потом воевал в ее окрестностях. В родном классе был в 2014 году, накануне президентских выборов. Он вспоминает, что тогда уже приехали "туристы" из России, но село жило своей обычной жизнью. Кто-то в Мариуполь на работу ездил, кто-то выходил в море за рыбой. На последний выпускной сошлось все село: после танцев школьники пошли встречать восход у моря.

"Предстоящая война не ощущалась. Пророссийских активистов можно было пересчитать по пальцам во всем районе. Максимум, чего они добились – в Новоазовске под украинским флагом повесили тряпку ДНР", - рассказывает Евгений.

Он вспоминает, что тогда как по Мариуполю, так и по Широкино ходили слухи о подготовке штурма Правым сектором. Базой силы всерьез считали кондитерскую фабрику, принадлежавшую Петру Порошенко. В итоге, в Приазовье вторглись войска со стороны РФ.

"Я был там в 2015 году, мы удерживали высоты Широкино. Зайти в поселок группы боевиков не могли, все было под нашим прицелом. Но школа расположена так, что используя ее стены, как прикрытие, можно было подойти с пулеметами. И это была удобная позиция для наблюдения, там было неприметное окно, где наверняка был боевик с биноклем. Укрыться можно было и в школьном дворе, в помещении бывшего тира", - рассказывает Евгений.

Нескольких недель хватило для того, чтобы школа стала руинами. Сейчас в классах стоят обгоревшие парты, среди обломков кирпича потрепанные учебники русского языка. На одной из стен сохранился масштабный рисунок, посвященный Второй мировой: "Родина мать зовет". Рядом от руки записано, что она призывает прекратить пьянство.

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Из школы тянется сеть окопов

Школа в Зайцево (пригород Горловки, неподконтрольная территория) фактически закрылась только в 2015-16 году. Долгое время здесь было относительно спокойно, бои шли в стороне, но под окнами появился блок-пост боевиков. Педагоги возмутились и услышали: "Хотите продолжать работать – закройте рты".

В 2015 году поселок перерезала линия фронта, но ученики продолжали ходить на уроки. Шли, несмотря на заминированную дорогу и обстрелы. "Падаешь в канавку и ждешь пока стихнет", - рассказывали старшеклассники о дороге на занятия.

Долгое время школа оставалась украиноязычной, потом перешла на русские буквари, потом на осадное положение.

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"Начался обстрел, и так "совпало", что рядом было российское телевидение, которое сняло эвакуацию детей. Их вытаскивали прямо через окна. Наверное, для этого в школу и стреляли", - рассказывали нам местные жители.

Об обстрелах школы боевики сообщали регулярно. В наших же сводках писали так: "По информации, полученной от местных жителей Зайцево, на свиноферму прибыла группа неизвестных военных ДНР, одетых в форму типа "Флора" с синими и двумя белыми повязками на оружии и на форме. После размещения на свиноферме они открыли огонь в направлении школы", - говорилось в сообщении штаба АТО (ООС).

Школа освободилась и ее туже заняли террористы. Она расположена на высоте, а один из ближайших поселочков Жованка – как на ладони. Несколько лет назад там побывали представители ОБСЕ, которые отчитались о расквартированных военных. Потом в соцсетях появилось видео, где двое боевиков (у одного характерный русский акцент) играют в спортзале в баскетбол, а у стен лежат ящики с боеприпасами. Еще одно красноречивое фото было сделано с воздуха – от школы тянется сеть окопов.

Учителя с болью говорят о том, что на фото их кабинетов все перевернуто - но не взрывами, а вандалами. И вспоминают, сколько было вложено труда в ремонты: "У нас и окна новые были, и парты, и линолеум – не у каждой нашей городской школы такое было".

И о демилитаризации или хотя бы перемирии речи не идет.

"На днях были прилеты из "тяжелого". После таких дома подергиваются и потрескивают. Тишина длилась недолго, недели две. Началось со стрелкового, потом переходит в "серьезные отношения". Мы радовались, что хоть минометов не слышно. А потом опять начали", - рассказывали нам в Зайцево.