Освобождение пленных: Путин затянул Зеленского в опасную игру

Запад заигрывает с Россией за счет Украины. Именно так можно объяснить срыв обмена пленными на прошлой неделе. Киев принуждают к уступкам Москве, но это несет угрозу для Украины. Эта ситуация сложилась из-за политических амбиций президентов США и Франции и популизма украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт и блоггер Алексей Арестович.

Моряков должны были вернуть в любом случае по решению Международного трибунала. Но Россия не хотела этого делать, потому что она считает себя очень сильной и гордой. Однако не выполнить (решение трибунала) она тоже не могла, потому что начинались бы серьезные санкции, такие как запрет захода российских судов в морские порты других государств. И они нашли решение. Для россиян - для внутреннего рынка - подают решение так, что пошли навстречу новому президенту Владимиру Зеленскому и с целью примирения по-хорошему отдали моряков. А для международного сообщества это будет, словно они выполнили решение трибунала.

Такой номер не прошел бы, если бы американский президент Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрона не хотели бы очень примирить Украину с Россией и поставить себе "галочку", что они миротворцы. Трамп - накануне выборов, а Макрон - на фоне перехвата европейского лидерства у Ангелы Меркель, которая идет на пенсию.

Но поскольку Россия не хочет идти на уступки, они пытаются добиться того, чтобы уступала Украина. Трампу и Макрону все равно, в чем уступит Украина. Они, конечно, не хотят нашего поражения, но готовы жертвовать интересами Украины. Поэтому давили на Зеленского, чтобы он пошел на условия российского президента Путина, чтобы в ближайшие дни состоялся нормандский формат. Медведчук как кум Путина имеет непосредственное влияние на него, и мог что-то подсказать. Но если бы россияне действительно хотели бы провести обмен, им бы Медведчук не помешал. Он мог вмешаться, не понимая, что Кремль не собирается проводить обмен. Это было исключительно решение Путина.

В Кремле воспользовались неопытностью Зеленского и провели информационную кампанию. Показали, что из сибирских лагерей заложники Кремля передвигаются в Москву, были какие-то "утечки информации" в прессе. И они же сформировали среди украинцев мнение, что вот-вот произойдет обмен. В результате, в столичном аэропорту "Жуляны" родные в течение семи часов ждали пленных. Затем обмен сорвали, затянули и поставили Зеленскому "вилку" - чтобы с одной стороны он пообещал, что вот-вот вернутся пленные, а с другой заявил, что Россия поставила нам такие условия, которые мы не можем выполнить. В частности, Кремль требует возвращения ключевого свидетеля в трагедии рейса MH17, которого СБУ похитили с территории так называемой ДНР. Украина не может этого сделать, потому что она очень много потеряет в Гаагском трибунале. Теперь под давлением Европы и общества Зеленский должен принять определенное решение и пойти на обмен, который нам очень невыгоден. Это был политический "развод" неопытного президента Зеленского, который совместно осуществили Россия и Запад.

Вот 1 сентября Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Наверное, нашему президенту сказали следующее: парень, мы тебя подстрахует в вопросах энергетической безопасности, поставки оружия. Но на Донбассе надо мириться. Давай как-то думать, на какие уступки можно пойти. То есть Запад не однобоко прижимает Украину. Он хочет выстроить систему сдерживания России - энергетическую и военную. Но дело идет к тому, чтобы мы выполняли часть Минских договоренностей, включая амнистию боевиков, изменения в Конституцию, возможно особый статус Донбасса.

России же нужна передышка и снятие части санкций. Поэтому действительно есть шансы, что Кремль пойдет на уступки. Но вопрос заключается в том, какого рода будут уступки. Есть опасность, что Украину заставят выполнять политическую часть Минских соглашений по "формуле Штайнмайера" (речь идет о плане, предложенном президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во время встречи лидеров нормандской четверки в 2016 году, - "Апостроф"), когда не будет в полном объеме выполнена часть по вопросам безопасности. Это создает опасность того, что по Крещатику будут гулять боевики и россияне, которые проводили референдумы, провозглашали Л/ДНР, убивали наших военнослужащих и мирных граждан. А вопросы контроля над государственной границей или введения украинских войск на прежние оккупированные территории еще не будут решены. Единственное, что удержит Зеленского от этого - протест ветеранов АТО. Они уже продемонстрировали свои возможности на альтернативной ходе 24 августа, когда их было 50 тысяч. А вообще этот ресурс может насчитывать и 150 тысяч очень активных людей.