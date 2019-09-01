Россия попалась на наглой лжи из-за обмена пленными с Украиной

Блогер и журналист Денис Казанский словил Россию на очередной лжи, касающейся обмена пленными и агрессии в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так, Казанский приводит скрины российских изданий, в которых сообщается об обмене пленными, при том, что официально Россия не признает военную агрессию в Украине, называя конфликт "гражданской войной".

"Интересно, что даже провластные российские СМИ теперь используют словосочетание "обмен пленными между Украиной и Россией". Те самые, которые шестой год пишут про "гражданскую войну" в Украине. В войне Россия якобы не участвует, а пленные есть. Мистика!" – комментирует блогер подмену понятий российскими пропагандистами.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как Путин использовал Зеленского в вопросе обмена пленными и чего он боится.