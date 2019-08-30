Ажиотаж с обменом пленными: в Украине указали на хитрый план Кремля

Россия специально затягивает процесс обмена пленными, поскольку хочет выторговать для себя более выгодные условия, частности речь идет об обмене фигуранта дела о сбитом на Донбассе Boeing Владимира Цемаха.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17", - пишет он.

По его словам, обменяв Цемаха, Россия таким образом обезопасит себя во время судебного процесса в Нидерландах.

"Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину", - добавил журналист.

Подробнее об обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен пленными с Россией: онлайн трансляция.