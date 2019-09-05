Обмен пленными между Украиной и Россией: Путин заговорил, что происходит

Обмен пленными между Украиной и Россией, который стал топ-темой на прошлой неделе, а потом ушел на второй план, вышел на новый уровень обсуждения. По предварительным данным, в список для обмена вошли 28 украинцев, среди которых, в частности, Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и украинские моряки, плененные во время атаки России в Азовском море.

Заявление Путина

Президент России Владимир Путин 5 сентября впервые прокомментировал ситуацию. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме, отметив, что обмен будет масштабным.

"Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин.

По словам российского президента, это станет "шагом к нормализации отношений".

"Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям... Я уже сказал, что мы финализируем наши переговоры по поводу обмена. Я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации (отношений между Россией и Украиной - ред)", - сказал Путин.

В зале в это время находился нардеп Виктор Медведчук.

Путин также пообщался с Медведчуком, который попросил его обменять Николая Карпюка и Станислава Клыха: "Это знаковые для Украины люди".

"По двум этим фигурантам у нас особая позиция. В ближайшее время мы объявим о принятых решениях", - ответил российский президент.

Главные фигуранты обмена

Олег Сенцов. Украинского режиссера российские спецслужбы задержали в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В июле в Офисе президента Владимира Зеленского предложили России обменять Сенцова на задержанного в Киеве российского журналиста Кирилла Вышинского.

Украинские моряки. В ноябре 2018 года Россия в Керченском проливе захватила 24 украинцев. 31 августа 2019 года Зеленский провел телефонный разговор с Путиным но до сих пор конкретной информации о сроках их освобождения нет.

5 сентября, Апелляционный суд Киева принял решение отпустить под личное обязательство Владимира Цемаха, важного фигуранта в деле сбитого на Донбассе самолета Boeing MH17. Во время заседания прокурор заверял суд в том, что на свободе Цемах не будет находится в безопасности - ведь Москва может ликвидировать неудобного свидетеля.

Фамилия Цемаха всплыла в начале июля. В результате спецоперации он был вывезен украинскими силовиками с оккупированного Донбасса. Позже в сети напомнили видео, на котором он хвастался, как забирал и прятал "Бук", из которого был сбит пассажирский самолет.

30 августа возник ажиотаж из-за слухов про возможный обмен и Цемах фигурировал в новостях как один из кандидатов. В частности, журналист Юрий Бутусов заявлял, что Россия нарочно затягивает процесс, поскольку хочет выторговать для себя более выгодные условия, требуя передачи Цемаха.

Ранее российские СМИ сообщили, что процесс обмена может быть запущен 7 сентября.

Как сообщал "Апостроф", Украина и Россия собираются на законодательном уровне урегулировать вопрос обмена пленными.

Также про эпопею с освобождением пленных украинцев читайте в материале "Апострофа": Освобождение пленных: Путин затянул Зеленского в опасную игру.