RU  UA  EN

четверг, 5 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Обмен пленными между Украиной и Россией: Путин заговорил, что происходит

Президент России анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной

четверг, 5 сентября 2019, 13:13
читати статтю українською
Президент России анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной Фото:

Обмен пленными между Украиной и Россией, который стал топ-темой на прошлой неделе, а потом ушел на второй план, вышел на новый уровень обсуждения. По предварительным данным, в список для обмена вошли 28 украинцев, среди которых, в частности, Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и украинские моряки, плененные во время атаки России в Азовском море.

Заявление Путина

Президент России Владимир Путин 5 сентября впервые прокомментировал ситуацию. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме, отметив, что обмен будет масштабным.

"Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин.

По словам российского президента, это станет "шагом к нормализации отношений".

"Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям... Я уже сказал, что мы финализируем наши переговоры по поводу обмена. Я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации (отношений между Россией и Украиной - ред)", - сказал Путин.

В зале в это время находился нардеп Виктор Медведчук.

Путин также пообщался с Медведчуком, который попросил его обменять Николая Карпюка и Станислава Клыха: "Это знаковые для Украины люди".

"По двум этим фигурантам у нас особая позиция. В ближайшее время мы объявим о принятых решениях", - ответил российский президент.

Главные фигуранты обмена

Олег Сенцов. Украинского режиссера российские спецслужбы задержали в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В июле в Офисе президента Владимира Зеленского предложили России обменять Сенцова на задержанного в Киеве российского журналиста Кирилла Вышинского.

Украинские моряки. В ноябре 2018 года Россия в Керченском проливе захватила 24 украинцев. 31 августа 2019 года Зеленский провел телефонный разговор с Путиным но до сих пор конкретной информации о сроках их освобождения нет.

5 сентября, Апелляционный суд Киева принял решение отпустить под личное обязательство Владимира Цемаха, важного фигуранта в деле сбитого на Донбассе самолета Boeing MH17. Во время заседания прокурор заверял суд в том, что на свободе Цемах не будет находится в безопасности - ведь Москва может ликвидировать неудобного свидетеля.

Фамилия Цемаха всплыла в начале июля. В результате спецоперации он был вывезен украинскими силовиками с оккупированного Донбасса. Позже в сети напомнили видео, на котором он хвастался, как забирал и прятал "Бук", из которого был сбит пассажирский самолет.

30 августа возник ажиотаж из-за слухов про возможный обмен и Цемах фигурировал в новостях как один из кандидатов. В частности, журналист Юрий Бутусов заявлял, что Россия нарочно затягивает процесс, поскольку хочет выторговать для себя более выгодные условия, требуя передачи Цемаха.

Ранее российские СМИ сообщили, что процесс обмена может быть запущен 7 сентября.

Как сообщал "Апостроф", Украина и Россия собираются на законодательном уровне урегулировать вопрос обмена пленными.

Также про эпопею с освобождением пленных украинцев читайте в материале "Апострофа": Освобождение пленных: Путин затянул Зеленского в опасную игру.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Урок истории: как духи предков помогли Зеленскому в Варшаве

Во время визита в Варшаву, Владимир Зеленский отказался от противостояния с Польшей на исторической почве

"Один пояс - один путь": стоит ли Украине бояться экспансии Китая

Привлекая китайские инвестиции, Украина должна учитывать интересы США

У Зеленского есть много путей, как вернуть Крым - Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев в интервью Апострофу рассказал о том, сможет ли Украина вернуть Крым в каденцию Зеленского

Новости

5 сентября

16:04
​У берегов Крыма затонул прогулочный катер: сколько человек спасли
15:56
Под Житомиром грузовик превратил авто с 5 пассажирами в груду металла: фото смертельного ДТП
15:42
В Киеве поймали хитрую воровку с ребенком: опубликовано фото
15:42
Я ему верю: Скарлетт Йоханссон заступилась за обвиненного в растлении детей режиссера
15:30
Светличная активизировала работу по борьбе с незаконной вырубкой лесов: первые громкие результаты
15:30
В России разбился и загорелся военный вертолет: первые подробности и фото
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда
Первый звонок в Талаковке на Донбассе
Зеленский встретился с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов
Пляжи Кирилловки в последний день лета
Во Львове активисты поймали фаната СССР
Супрун ушла в отставку. Акция в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: