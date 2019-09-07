И снова лето: синоптики обрадовали погодой на выходные

Первая неделя календарной осени выдалась теплой, но немного дождливой. Впрочем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадки покинут территорию Украины и в стране установится сухая и ясная погода. Чего ожидать от погоды на выходных, узнавал "Апостроф".
Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 7 сентября, на территории Украины осадков не ожидается. Небо будет абсолютно ясным и только в столице синоптики прогнозируют небольшую облачность.
Теплее всего в этот день будет на юге, востоке и в центре Украины. Днем столбики термометров в этих регионах покажут от 26 до 29 градусов с отметкой "плюс" (в Николаевской области до +30), а после захода солнца температура воздуха упадет до +14-16, а на востоке до +10 градусов.
На севере будет от 25 до 27 тепла в дневное время суток и +12-14 после захода солнца.
На территории Западной Украины в этот день ожидаются самые низкие температуры: от 23 до 25 тепла в дневное время суток и +10-12 ночью.
В воскресенье, 8 сентября, солнечная и безоблачная погода сохранится на большей части территории Украины. Только на западе страны синоптики прогнозируют небольшую облачность и кратковременные дожди с грозами на Закарпатье.
Температурная картина в воскресенье практически не изменится: лишь в части западных областей дневные показатели температур вырастут на 1-2 градуса. На остальной же территории страны - без существенных изменений.
Начало следующей рабочей недели, понедельник, 9 сентября, принесет дожди с грозами жителям Закарпатья. Однако синоптики уверяют, что характер осадков будет кратковременный. На остальной же территории будет сухо и немного облачно.
Теплее всего в понедельник будет на юге и в центре. Здесь температура воздуха прогреется до 27-30 градусов тепла днем и упадет до 12-15 градусов с отметкой "плюс" ночью.
На востоке и севере будет немного прохладнее: 24-27 тепла столбики термометров покажут в дневное время суток и +10-13 ожидается ночью.
На западе будет еще прохладней: от 22 до 25 тепла днем, а ночью температура воздуха прогреется в диапазоне от 11 до 14 градусов с отметкой "плюс".
Во вторник, 10 сентября, грозовой фронт накроет западные области.