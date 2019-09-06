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Украинцев ждет райская погода: свежий прогноз на выходные

пятница, 06 сентября 2019, 12:22
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На выходных, 7-8 сентября, в Украине будет идеальная погода.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

На территории страны обещают много солнца. Лишь в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха.

В Украине предполагается +23...+29 градусов, а 8 сентября на пару градусов еще выше (кроме западных областей, где похолодает до +19...+23 градусов).

В Киеве 7-8 сентября прогнозируют осадки, в дневные часы предполагается +24...+27 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в Украину еще вернется настоящая жара - на следующей неделе столбики термометров достигнут +28 градусов тепла.

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