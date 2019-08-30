Утром встречаем: начался обмен пленными между Украиной и Россией, первые подробности

В ночь на пятницу, 30 августа, начался долгожданный обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев

"Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки! - feeling happy", - написал он, уточнив в Facebook, что обмен состоится ночью.

В свою очередь, Telegram-канал "Шаурма Зеленского" сообщил, что процедура обмена уже началась.

"Все. Обмен начался. Наши отправляются домой. Утром встречаем", - сказано в сообщении.

Издание "Вести" со ссылкой на свои источники сообщает, что активизация обмена началась 29 августа во второй половине дня. 35 украинцев, которые удерживаются на территории России, вернутся домой в течение 1-2 дней.

Около 01:30 Telegram-канал Baza сообщил, что неопознанный борт, данные которого скрыты от сервиса "Флайт Радар", приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево в 01:05.

До этого слухи о возможном обмене пленными прокомментировала двоюродная сестра осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан.

"Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщил, что украинцев, осужденных в России, могут помиловать указом президента РФ Владимира Путина в обмен на помилованных россиян, осужденных в Украине.

"Украинцев помилуют, если от них поступят обращения на имя Путина. При этом несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, отказались писать прошения о помиловании - это повлечет за собой признание вины. Если Сенцов не передумает, то его могут отправить в Украину отбывать наказание, назначенное российским судом", - говорится в материале.

Уточняется, что украинцев, которые находятся под следствием в России, могут выслать на родину, чтобы там продолжили расследовать их дела. Так, в Киев могут передать уголовное дело 24 моряков, задержанных в Керченском проливе. Адвокаты моряков это не комментируют, опасаясь сорвать переговоры.

Накануне стало известно, что украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в плену в России, перевезли в московское СИЗО "Лефортово".

Ранее российские журналисты сообщили, что в СИЗО "Лефортово" для подготовки обмена пленными между Украиной и Россией были переведены пять украинских политзаключенных: Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

Также планируется, что будут переданы украинские моряки, взятые в плен ФСБ РФ осенью 2018 года в Керченском проливе.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что в Генеральной прокуратуре Украины анонсировали обмен пленных по формуле "35" на "35".