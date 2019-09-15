Самурайские мечи, ДНК Гоголя и галушки с языком: как провести уик-энд в Полтаве

Памятник галушке, место творческого вдохновения Николая Гоголя, Ивана Котляревского и генерального сражения Северной войны. Вот, пожалуй, и все, что обычный украинец знает о Полтаве. Правда, если вы планируете связать свою жизнь со стоматологией, здесь, в местной медицинской академии выпускают лучших специалистов в стране, а больше… больше знать о Полтаве, а, тем более, посещать ее, наверное, и не за чем. В самом деле, это ведь не разрекламированный Львов с фирменным кофе и кафешками на любой вкус и не Одесса с теплым морем. Но так ли на самом деле провинциальна и невыразительна Полтава, как кажется на первый взгляд? И чем там вообще заниматься? На эти вопросы, попытался ответить "Апостроф", проведя уик-энд в городе.

Выбираем жилье

Из Киева в Полтаву ходит интерсити. Каких-то три часа - и вы на месте. Уже на вокзале понимаешь, что Полтава - это город-вечер, город-отдых: нет раздражительной толкучки, охотников за плохо спрятанным в кармане бумажником и надоедливых бомбил "пятьсот гривен до центра, братан". Да тут и до центра от вокзала можно добраться неторопливым шагом за 15-20 минут.

Где поселиться? Лучшим отелем в городе считается Premier Hotel Palazzo. Это подтвердят и местные жители, и рекордные 9,4 балла на сайте booking.com. Немного о самом отеле. Кроме традиционных "плюшек" четырех звезд: сытной и обильной шведской линии, идеальной чистоты и внимательного персонала, фишка отеля - в его интерьере, который в Полтаве ну никак не ожидаешь увидеть. Даже комнаты для курения выглядят как мини-кафешки с мозаичными столиками и кованными стульями. Да, это классический интерьер, но с вниманием к каждой детали. Например, стены отеля украшают искусные гобелены, а при входе в гостиницу постояльцев встречают скульптуры Пушкина и Гоголя, выполненные львовским скульптором Владимиром Цисариком. Тем самым мастером, который создал знаменитый памятник Захер-Мазоху во Львове.

Лучшим отелем в городе считается Premier Hotel Palazzo Фото: Максим Стариков

По большому счету, без всех этих бонусов провинциальной гостинице можно было бы обойтись, ведь основные постояльцы отеля – люди бизнеса, которые приезжают в Полтаву по нефтегазовым делам (именно в Полтавской области находятся одни из самых крупных в Украине месторождений природного топлива). Однако прошлое хозяйки гостиницы, связанное с импортом итальянских тканей, оставило свой отпечаток на интерьере отеля, сформировав европейскую классику с украинским уютом.

Что делать?

Всю центральную часть города прогулочным шагом можно обойти за каких-то пару часов. Куда пойти? Например, в местный краеведческий музей. Скучно? Не спешите с выводами. Во-первых, особого внимания заслуживает само здание музея, построенное в начале ХХ века в стиле украинского архитектурного модерна. Причудливые пентаграммы на окнах, почти сказочные башенки здания, балконы и разноцветная облицовка, станут отличным фоном для ярких селфи. Не зря именно эту локацию часто выбирают молодожены во время свадебной прогулки.

Во-вторых, сама экспозиция музея. Кроме традиционных экспонатов, которые можно увидеть практически в любом краеведческом музее Украины: скелета мамонта, образцов народного творчества, здесь есть и совершенно уникальные вещи, которые можно увидеть только в Полтаве. Например, посмертное кольцо Николая Гоголя, инкрустированное бриллиантами с фрагментом волос писателя. Хочется покруче? Пожалуйста – подлинные самурайские мечи и кожаные доспехи, мушкеты французских пиратов, золото скифов и даже меч, которым сотни лет назад карали воров, отрубая им руки. Хочется загадочнее? В музее собраны реликвии древнего Египта, начиная от странных амулетов и перстней, заканчивая клинописными табличками, которые до сегодняшнего дня ученые так и не смогли расшифровать. Все эти экспонаты собраны в отдельном зале – сокровищнице музея. Правда, фотографировать здесь запрещено.

Фото - Дмитро Філенко 1 / 1 Фото - Максим Старіков 1 / 1 Фото - Дмитро Філенко 1 / 1

Минут 15 неспешным шагом от музея, и можно добраться к знаменитой полтавской "Белой беседке" – колоннаде, с которой открывается живописный вид на город и долину реки Ворскла. Но главная красота этого места открывается вечером. После захода солнца колоннада подсвечивается системой линейных светодиодов, которая была разработана специально для этого объекта во французском Лионе.

Кстати, вечер - самое благоприятное время, чтобы продолжить изучать Полтаву, так как сам ритм города достаточно спокойный.

В вечерней Полтаве сохраняются все те же плюсы, что есть и в большом городе: уличные музыканты с романтичным репертуаром, уютные парки и рестораны. Но к этим плюсам добавляются и чисто полтавские опции. Например, если есть желание провести вечер за бокалом вина в каком-нибудь кафе в центре, то цены приятно удивят. Так, классический дайкири, любимый коктейль Хемингуэя, в ресторане в самом центре Полтавы обойдется в 100 гривен, в отличие от Киева или Львова, где за тот же напиток попросят от 120 до 150 гривен.

Еще один неоспоримый плюс города – отсутствие толкучки на улицах, даже в самых туристических местах. От гостиницы до кинотеатра или ресторана можно пройтись совершенно комфортно, без оттоптанных задников обуви. Приходит понимание, что вот так же размеренно здесь 180 лет назад ходил Гоголь и местное дворянство. И с того времени Полтава так и не захотела спешить, сохранив теплый вечерний ритм жизни.

Полтавский must have

Вы можете провести уик-энд в Полтаве, прогуливаясь по вечернему городу, посещая музеи или просто потягивая вино в лобби отеля, но какой бы из видов досуга вы не выбрали, есть два обязательных пункта при посещении города.

Во-первых, пойти в театр на "Наталку Полтавку". В самом деле, где же еще смотреть украинскую классику, как не в том месте, где она зарождалась? Да, это не та "Наталка Полтавка", которую можно увидеть в Киеве: с детализированным богатством украинских костюмов и апгрейдом классической музыки Лысенко Олегом Скрипкой, но постановка труппы полтавского театра невероятна искренняя и по-народному простая. Наверное, примерно так же выглядел на сцене этот спектакль 200 лет назад, когда впервые был поставлен.

Можно пойти в театр на "Наталку Полтавку" Фото: Дмитрий Филенко

Во-вторых, поесть знаменитых галушек. Википедия нам говорит, что галушки – украинское национальное блюдо, представляющее собой отваренные в кипящей воде кусочки теста. Однако в Полтаве это блюдо возведено практически в культ, поэтому его вариаций здесь огромное множество. Одни из самых вкусных галушек, которые нам удалось попробовать за уик-энд в Полтаве, это галушки, фаршированные языком с вяленными томатами. А есть еще галушки, фаршированные печенью, галушки с беконом и соусом… В общем, если хотите прочувствовать гармоничное переплетение традиционной украинской кухни с современными кулинарными изысками, то вам - в Полтаву.

В Полтаве галушки возведены практически в культ Фото: Дмитрий Филенко

Резюме

Для туризма выходного дня Полтава - один из самых подходящих украинских городов. Больших бюджетов, чтобы отдохнуть здесь не нужно. Впрочем, для того, чтобы попробовать все вариации галушек, лучше прихватить с собой несколько сот гривен. Неспешная динамика и умеренные цены оставят приятное впечатление, а отсутствие суеты большого города даст почувствовать себя действительно отдохнувшим.