Дожди и +3: синоптики предупредили о резком понижении температуры

К средине сентября осень наконец-то решила включить вторую передачу и вступить в свои права. По прогнозам синоптиков, по всей территории страны ожидается резкое понижение температуры воздуха и дожди. Какой будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 17 сентября, практически по всей территории страны ожидаются дожди. Самые обильные осадки будут на западе. Сухо будет только в Крыму, на севере и северо-западе Украины.

Теплее всего в этот день будет на юге. Днем температура воздуха здесь поднимется от 22 до 24 градусов с отметкой "плюс", а ночью столбики термометров упадут до +13-16.

Немного прохладнее будет на востоке страны. От 19 до 21 градуса выше нуля здесь будет в дневное время суток, а после захода солнца столбики термометров покажут около 10-13 градусов тепла.

На остальной же территории дневные температуры установятся в диапазоне от 16 до 19 градусов тепла, а ночью будет прохладнее: от +8 до +10.

В среду, 18 сентября, дожди захватят практически всю Украину. Сухо будет только на территории Николаевской области. Правда, характер осадков, как уверяют синоптики – кратковременный.

Упадет и температура воздуха. Относительно летнее тепло сохранится только на юге. Днем столбики термометров здесь покажут от 18 до 21 градуса выше нуля, а ночью упадут до отметки 12-15 тепла.

В центре и на востоке днем ожидается от 16 до 19 градусов с отметкой "плюс", а после захода солнца будет прохладнее: около 10 градусов тепла.

На севере и западе Украины ожидаются самые низкие температуры в этот день. От 12 до 14 тепла в дневное время суток и 6-9 тепла столбики термометров покажут после захода солнца.

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В четверг, 19 сентября, температурная картина дня останется практически неизменной, а вот ночью похолодает еще больше. От 4 до 7 тепла будет на западе Украины, от 5 до 8 с отметкой "плюс" на севере, востоке и в центре и +7-9 покажут столбики термометров ночью на юге страны.

Дожди в этот день пройдут в северных, западных и восточных областях страны.

В пятницу, 20 сентября, на всей без исключения территории Украины ожидаются кратковременные осадки.

Температура воздуха днем на юге и востоке установится в диапазоне от 12 до 15 градусов выше нуля, а ночью столбики термометров покажут от 4 до 7 тепла.

На севере, западе и в центре в дневное время суток будет от 9 до 12 тепла (на Закарпатье около 11-13 с отметкой "плюс"), а ночью будет совсем холодно: от 3 до 5 градусов выше нуля.

В субботу, 21 сентября, температурная картина в Украине останется неизменной, а вот ситуация с осадками поменяется. На юге, кроме Крыма, синоптики ожидают облачное небо, но сухую погоду. На остальной же территории пройдут кратковременные дожди.