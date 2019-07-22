Амнистия для боевиков на Донбассе: у Зеленского озвучили позицию

Партия "Слуга народа" не поддерживает идею амнистии боевиков, которые замешаны в военных преступлениях.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил лидер президентской партии Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются", - сказал он.

При этом политик отметил, что амнистия будет недопустима для Киева ни на территории Украины, ни за рубежом.

Как сообщал "Апостроф", амнистия боевиков на Донбассе предусмотрена Минскими соглашениями, которые намерен выполнять президент Украины Владимир Путин. Ранее мы объясняли, почему это может стать проблемой.