В Украине назвали идеальную дату проведения выборов у боевиков на Донбассе

Выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться только на основе украинского законодательства.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, украинский закон не предусматривает никаких ЛНР и ДНР.

"Единая общепризнанная оценка честности выборов, что существует в мире – это та, которую дает БДИПЧ ОБСЕ. Вспомните все прошлые выборы в Украине: мы с вами можем сколько угодно утверждать, что наши выборы – самые честные в мире. Но для всех других признания их честности происходит, только когда ОБСЕ говорит: "и, в принципе, нормально", - сказал Пристайко.

По словам министра, сейчас также остаются нерешенным вопрос о том, каким образом проводить голосование для перемещенных лиц.

Кроме того, глава МИД Украины считает, что выборы на оккупированной части Донбасса в идеале должны состояться в 2020 году, если начать подготовку к ним уже в ближайшее время.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в четверг, 19 сентября, под Офисом президента в центре Киева собрались на митинг люди, которые против "формулы Штайнмайера".