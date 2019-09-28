Быть грибам: конец сентября порадует теплом

Погода в Украине окончательно стала осенней: дожди идут практически по всей территории страны, а солнечные дни сменило пасмурное небо. Впрочем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ждет небольшое потепление. Какой будет погода на этих выходных, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра в субботу, 28 сентября, на севере и западе Украины ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории страны будет сухая погода, однако небо плотно затянет облаками, поэтому много солнца ждать не стоит.

"В западных, а днем местами - в северных регионах и Винницкой области - небольшой дождь. Ночная температура от 4 до 11 тепла, а дневная - 13-18 тепла. В южных областях и на Закарпатье днем 19-23 градуса тепла", - рассказал "Апострофу" начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык.

Теплее всего в этот день будет на западе, юге и в центре Украины. Днем температура воздуха в этих регионах поднимется в диапазоне от 18 до 22 градусов тепла, а ночью упадет до 9-11 градусов с отметкой "плюс".

На севере и востоке - немного прохладнее: днем столбики термометров покажут от 15 до 18 градусов тепла, а после захода солнца - на востоке от +6 до +9, а на севере от +4 до +6 градусов.

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В воскресенье, 29 сентября, дожди продолжат заливать Украину. На этот раз сухо будет только на западе страны, а также в Крыму и Одесской области. На остальной территории страны ожидаются дожди.

На юге Украины днем столбики термометров покажут от 20 до 24 градусов с отметкой "плюс", а ночью температура воздуха упадет до 13-15 градусов тепла.

На севере, западе и в центре - немного прохладнее: от 17 до 19 градусов выше нуля синоптики ожидают в дневное время суток и около 10 градусов со знаком "плюс" будет после захода солнца.

В восточных регионах в этот день максимальные дневные температуры будут в пределах от 15 до 17 градусов тепла, а ночью столбик термометра упадет до 8-10 градусов тепла.

"В воскресенье температура ночью составит 7-14 градусов тепла, днем - 15-20 градусов, а в южных областях - до 25 градусов тепла. 30 сентября ожидается повышение дневных температур в Украине на 2-4 градуса", - добавил Владислав Билык.

Действительно, начало новой рабочей недели, и по совместительству - последний день сентября, обещает быть немного дождливым, но теплым. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 сентября, дожди пройдут на западе и севере страны. На остальной территории Украины - облачно, но сухо.

В южных регионах страны в этот день столбики термометров покажут от 23 до 25 градусов выше нуля, а ночью температура упадет до 11-15 градусов с отметкой "плюс". На остальной же территории страны будет немного прохладнее, но тоже тепло. Днем температура воздуха на востоке, западе, севере и в центре достигнет 20-23 градусов тепла, а ночью упадет до +10.