Потепление с дождями: синоптик дала свежий прогноз на выходные

В субботу и воскресенье, 28 и 29 сентября в Украину придет значительное потепление, температура поднимется до 24 градусов тепла.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

При этом она отметила, что в северных областях будет прохладнее, чем на остальной территории страны.

"По солидным прогностическим моделям, ожидается ощутимое потепление, днем 28 сентября по +15 +20 градусов, 29 сентября до +18 +24 градусов. На севере на 2-4 градуса будет ниже", - отметила она.

Также по словам синоптика, в субботу ожидаются осадки в западных областях, а в воскресенье фронт направит их практически по всей территории страны.

"В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях (карта), на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически по всем областям, в течение дня дожди пройдут от Запада до Востока. И побывают на Севере. Юге и в Центре. Словом, будет преобладать влажная погода, но с прояснениями", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили о небольшом потеплении, которое придет в Украину в последние дни сентября.