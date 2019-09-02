​Зеленский сделал резонансное заявление о легализации казино и добычи янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в месячный срок разработать проекты законов о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

Об этом он заявил во время встречи с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов.

Зеленский также поручил принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок - до 1 октября 2019 года. Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок - до 1 декабря 2019 года. Ответственные - Дмитрий Разумков, Давид Арахамия", - сказал Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что государственные компании "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз" нужно разделить на части и продать.