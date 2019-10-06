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В Украине тысячи людей вышли на вече из-за новых договоренностей по Донбассу: фото, видео и все подробности

Активисты призывают не допустить капитуляции Украины

воскресенье, 6 октября 2019, 16:50
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Активисты призывают не допустить капитуляции Украины Фото: Апостроф / Александр Гончаров

В воскресенье, 6 октября, в десятках городов Украины люди вышли на улицы, чтобы показать свое отношение к новым договоренностям по Донбассу. Речь идет о скандальной "формуле Штайнмайера", которую предварительно согласовали на переговорах в Минске и которая должна войти в новый закон по Донбассу. "Апостроф" рассказывает самое важное об акциях.

Вече в Киеве

Участники вече в Киеве начали собираться на Майдане ближе к 12:00. Многие пришли с украинскими флагами. Люди принесли плакаты с надписями: "Нет капитуляции", "Нет амнистии", "Слуга, выходи, народ пришел". Они требуют от президента Украины Владимира Зеленского обнародования четкого плана действий по Донбассу.

По данным Главного управления Национальной полиции в столице, на 14:00 в мероприятии участвовали около 10 тыс. человек. За порядком следят 300 полицейских.

Онлайн видео трансляция вече в Киеве

Смотрите эксклюзивные фото вече в Киеве, сделанные "Апострофом":

Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Также "Апостроф" снял митинг в Киеве с высоты:

На вече в Киеве пришел бывший президент Украины Петр Порошенко.

Участники вече на Майдане заявили о создании "Движения сопротивления капитуляции". Они заявили, что проведение выборов на оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса этому региону противоречат Конституции Украины. Митингующие требуют, чтобы Россия ушла из Крыма и Донбасса без каких-либо условий, а украинская власть не соглашалась уступки.

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Акция состоялась и у Офиса президента, люди требовали, чтобы Зеленский вышел к ним.

После они двинулись к Верховной Раде, где потребовали отставки главы Офиса президента Андрея Богдана, который опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.

Далее митингующие отправились к Кабмину.

Акции в других городах

По данным организаторов вече, акции состоялись в 30 городах.

Полтава

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Мариуполь

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Запорожье

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Харьков

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Херсон

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Черкассы

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Днепр

Львов

Сумы

Винница

Хмельницкий

Одесса и Кривой Рог

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