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В десятках городов Украины собрались вече против "формулы Штайнмайера": фото и видео

воскресенье, 06 октября 2019, 15:08
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В воскресенье, 6 октября, во многих городах Украины собрались вече против согласования накануне в Минске так называемой "формулы Штайнмайера".

Фото и видео мероприятия публикуют в социальных сетях.

По данным организаторов, провести вече запланировано в более 30 городах страны. Также митинг пройдет и заграницей.

Уже на улицы городов вышли сотни людей, которые собрались на протест против воплощение договоренностей по Донбассу.

Киев

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Полтава

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Мариуполь

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Запорожье

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Харьков

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Херсон

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Черкассы

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Днепр

Львов

Сумы

Винница

Хмельницкий

Одесса и Кривой Рог

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси согласовала документ, развивающий так называемую "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины. На принятии такого закона настаивала Россия.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве тысячи людей вышли на Майдан на митинг против так называемой "формулы Штайнмайера".

В сети появилось видео масштабного вече в столице с высоты птичьего полета.

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