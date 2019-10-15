Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

В Украине в обозримом будущем может уйти в историю такой рудимент Советского союза, как трудовые книжки. В Кабмине анонсировали запуск в работу законопроекта, а также актов правительства, которые выведут трудовые книжки из игры. Взамен в Украине заработает электронный реестр, который будет содержать все данные о трудовом пути каждого украинца. Его-то в Кабмине и предлагают использовать вместо трудовых книжек. "Апостроф" рассказывает, как все будет работать в безбумажную эпоху.

Конец "книжных" дней

О запуске инициативы рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Вот как все будет работать.

Трудовые книжки в Украине не то, чтобы отменяются, но фактически становятся ненужным рудиментом: при желании их можно будет выбросить или оставить для коллекции. Для особо упорных Кабмин оставит право использовать трудовые книжки, но это будет скорее фетиш, чем норма закона.

Для тех же, кто поддастся воле прогресса, вместо трудовых книжек будет работать электронный реестр государства, в котором будут данные про весь трудовой путь украинцев.

Сам реестр уже функционирует, и в нем имеются данные о работе всех украинцев, начиная с 2000 года. Именно на базе этого реестра сейчас рассчитываются пенсии и другие социальные льготы.

Те, кто имеет рабочий стаж до 2000 года, смогут самостоятельно или с помощью работодателя внести данные в реестр.

Когда все заработает, при трудоустройстве больше не нужно будет нести трудовую книжку, ее заменит выписка из реестра. Получить ее будет довольно просто: нужно будет зайти на сайт реестра, авторизоваться с помощью электронной цифровой подписи (возможно авторизация также будет доступна через BankID) и получить электронную выписку из реестра. Ее-то, в случае необходимости, и нужно будет подать работодателю.

При этом если у работодателя будут сомнения относительно правдивости документа, он сможет отсканировать QR-код, который будет прикреплен к выписке из реестра, и получить всю необходимую информацию.

Тем же, кто душой прикипел к трудовым книжкам, разрешат далее и их использовать. Работодатель будет вносить в них данные по просьбе работника. Однако требовать от работника предоставления трудовой книжки работодатель не будет иметь права. Впрочем, как и работник не будет иметь права требовать оформлять его только по книжке.

Дубилет отмечает, что технически все может заработать еще в 2019 году.



Докажи, что не верблюд

Несмотря на общее ликование вокруг идеи Кабмина, в сети нашлись и те, кого электронный реестр пугает. И дело не в слепом фанатизме от трудовых книжек.

Опасения состоят в том, что на очень умных реформаторов найдется такой же умный хакер, который обрушит реестр и дело с концом.

"Кто сядет в тюрьму, если хакеры Путлера обрушат этот реестр с потерей данных", - интересуется, в частности, пользователь Max Fliper.

В свою очередь пользователь Volodymyr Karnaukh пишет, что аналогичная ситуация может возникнуть и в случае отмены реформы одним из украинских судов, в результате чего "люди массово будут доказывать, что они не верблюды, а что стаж у них действительно есть".

Другие также вспоминают случайное удалению Минюстом реестра юрлиц, отмечая, что новость хороша, но украинские реалии вызывают опасение.

Также пользователи отмечают и не самое комфортное оформление в Украине ЕЦП. В сервисе Приват24 цифровую подпись можно оперативно оформить сроком на год, однако у других банков с этим пока все не так просто. В частности, Ощадбанк пока предоставляет ЕЦП только для участников операции на Донбассе.

Встревожила пользователей и идея с верификацией рабочего стажа, который был получен до 2000 года. Ведь пока непонятно, кто и каким образом будет его вносить в реестр и как проверить внесенные данные на правдивость.

В целом же вопросов по отмене трудовых книг пока больше, чем ответов.