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Трудовые книжки и копии документов: у Зеленского сделали громкое заявление про отмену всего лишнего

среда, 18 сентября 2019, 13:22
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Кабинет министров решил заняться упразднением бумажного документооборота в государственных органах и заменой его электронным.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота — кадрового (он же HR)", - отметил Дубилет.

По его словам, расходы на канцелярию вокруг кадровых документов составляют 50-100 млн грн ежегодно.

Среди инициатив в этой сфере Дубилет назвал запрет на подачу таких документов:

  • на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме;
  • копии дипломов,
  • информация о связанных компаниях,
  • копии паспортов,
  • автобиография.

"Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю. Это, кстати, оценит и бизнес. Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. - в цифру", - отметил Дубилет.

В цифровую форму будет также переведен архив.

"Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса", - добавил он.

Будет также создан единый реестр госслужащих.

На завершение этой реформы Дубилет отвел 6-9 месяцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме, а также открытые данные о юрлицах стали публиковаться ежедневно.

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