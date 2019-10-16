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Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Прогноз погоды на 16 - 20 октября

Артур Гор среда, 16 октября 2019, 07:42
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Прогноз погоды на 16 - 20 октября Фото: pixabay.com

Метеорологическая ситуация в Украине за последние несколько дней совершила резкий разворот и в средине октября в страну пришло настоящее бабье лето. По прогнозам синоптиков, благоприятная погода продержится как минимум всю неделю. Впрочем, определенные колебания температуры воздуха все же возможны. Какой будет погода в ближайшие дни, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в среду, 16 октября, в Украине будет сухо и малооблачно.

Более того, практически по всей стране днем установится стабильная температура воздуха от 19 до 22 градусов с отметкой "плюс". Только на востоке на пару градусов прохладнее: от 18 до 20 выше нуля. А вот ночные +7-9 градусов ожидаются на севере, востоке, западе и в центре Украины. В южных регионах страны ночью столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла.

В четверг, 17 октября, кардинальных изменений метеоситуации ждать не стоит. Только на юге ночные показатели температур могут достигать +13. Осадков в этот день также не прогнозируется. Напротив, в Украине будет еще больше солнца и совсем незначительная облачность.

В пятницу, 18 октября, метеокартина не изменится вовсе, а вот в субботу, 19 октября, немного похолодает. От 15 до 18 градусов с отметкой "плюс" столбики термометра днем покажут на севере и востоке Украины, а ночью температура воздуха упадет до 5-9 градусов выше нуля.

В центре будет немного теплее: от 17 до 19 градусов выше нуля ожидается в дневное время суток, а ночью на термометрах будет около 7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 16 октября
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Прогноз погоды на 17 октября
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Прогноз погоды на 18 октября
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Прогноз погоды на 19 октября
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Прогноз погоды на 20 октября
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На западе и юге будет оставаться теплая погода: +19-22 градуса синоптики прогнозируют в дневное время суток, а после захода солнца на территории Западной Украины будет от 5 до 9 тепла, а на юге от 7 до 12 выше нуля.

Кроме того, в этот день будет очень много солнца, ведь синоптики обещают абсолютно безоблачное небо.

Аналогичная картина сохранится и в воскресенье, 20 октября.

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