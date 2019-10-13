Настоящая жара и солнце: синоптики дали оптимистичный прогноз на начало недели в Украине

В ближайшие дни, начиная с понедельника, 14 октября, в Украину придет теплая и солнечная погода, без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 14 октября, днем ожидается температура воздуха +17…+22, а ночью - +10…+12. А в Одессе и Херсоне - +12…+14. Аналогичная погода будет и во вторник, 15 октября.

А вот уже в среду, 16 октября, ночные температуры уже пойдут на спад. Даже в Одессе и Херсоне столбики термометра покажут +8…+10, хотя днем все также будет тепло. Аналогичная погода будет и в четверг, 17 октября.

Как сообщал "Апостроф", в 20-х числах октября в Украине ожидается волна холодного воздуха, которая придет к нам с северо-запада Европы. Она вызовет понижение даже дневной температуры до +8+10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях