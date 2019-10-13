RU  UA  EN

воскресенье, 13 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 октября

23:18
Фавориты Танців з зірками-2019 заставили Григория Чапкиса аплодировать стоя: видео
22:27
Встревожил россиян: в Одессу прибыл американский военный корабль, фото
21:26
Не создавайте картинку для РосТВ: Зеленский обратился к участникам акций на Покрову
20:25
Появилось объяснение, почему Россия требует от Украины нового контракта по транзиту газу
19:28
Громкое дело против экс-соратницы Януковича: появилась реакция экспертов
17:41
Украина получила важную победу в Европе: появились подробности
15:58
Названы страны, которым может угрожать "Северный поток-2"
13:43
Не только "наказать" Украину: появилось объяснение, зачем России "Северный поток-2"
11:58
В Турции засветились скандальные российские "депутаты" от оккупированного Крыма
11:57
Чем обернется для Украины новое расследование крушения МН17: озвучен прогноз
11:25
Появились неожиданные данные о женщине, которая прорывалась к Зеленскому на пресс-марафоне
10:42
HBO будет предупреждать зрителей о психических расстройствах героев своих сериалов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Настоящая жара и солнце: синоптики дали оптимистичный прогноз на начало недели в Украине

воскресенье, 13 октября 2019, 10:55
переглянути новину українською
Фото: podrobnosti.ua

В ближайшие дни, начиная с понедельника, 14 октября, в Украину придет теплая и солнечная погода, без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 14 октября, днем ожидается температура воздуха +17…+22, а ночью - +10…+12. А в Одессе и Херсоне - +12…+14. Аналогичная погода будет и во вторник, 15 октября.

А вот уже в среду, 16 октября, ночные температуры уже пойдут на спад. Даже в Одессе и Херсоне столбики термометра покажут +8…+10, хотя днем все также будет тепло. Аналогичная погода будет и в четверг, 17 октября.

Как сообщал "Апостроф", в 20-х числах октября в Украине ожидается волна холодного воздуха, которая придет к нам с северо-запада Европы. Она вызовет понижение даже дневной температуры до +8+10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почти лето: синоптики порадовали погодой на праздничные выходные

Риск без страховки: что происходит с разведением сил на Донбассе

​Кабминовская пятилетка: как правительство планирует сделать украинцев богаче

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: