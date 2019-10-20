Дембельский аккорд: в Украине отправят в отставку всех прапорщиков

Верховная Рада дала старт реформе младшего командного состава украинских военнослужащих в соответствии со стандартами НАТО. В 2020 году вместо нынешних прапорщиков и мичманов будет введено десять новых сержантских и старшинских званий по западному образцу. "Апостроф" разбирался, что означают эти нововведения.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы) был принят 17 октября 2019 года. Решение поддержали 278 народных депутатов. Документ еще должен быть подписан президентом и опубликован в официальных СМИ.

Закон меняет линейку армейских и флотских воинских званий в соответствии со стандартом НАТО STANAG 2116. Он убирает звания прапорщика и старшего прапорщика в сухопутных войсках и авиации, мичмана и старшего мичмана на флоте, а также вводит целый ряд новых сержантско-старшинских званий.

Так, в сухопутных войсках и авиации появятся звания рекрута (кандидата в солдаты), солдата, старшего солдата (квалифицированного специалиста, пулеметчика, водителя или снайпера), младшего сержанта, сержанта, старшего сержанта, первого сержанта, штаб-сержанта, мастер-сержанта, старшего мастер-сержанта и главного мастер-сержанта.

На флоте новая линейка воинских званий будет выглядеть таким образом: рекрут, матрос, старший матрос, старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи, главный старшина, главный корабельный старшина, штаб-старшина, мастер-стар­­ши­­на, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Существующие офицерские звания останутся без изменений.

Новая линейка сержантских и старшинских званий будет применяться не только в Вооруженных силах. Закон распространяет ее действие на военнослужащих Службы внешней разведки, СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны, военной прокуратуры и других воинских формирований, а также органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Главный старшина Вооруженных сил Александр Косинский рассказал "Апострофу", что работа над законом велась более четырех лет. Сейчас на имплементацию новой шкалы званий отводится десять месяцев. "Кабинет министров и органы центральной исполнительной власти за это время должны привести свои документы в соответствие с законом, а Минобороны - провести переаттестацию сержантского и старшинского состава. Стоит отметить, что переаттестация не будет проходить автоматически по занимаемой должности, для этого будет разработан свой порядок. Мы сейчас работаем над этим, а детали сообщим. Будут учитываться, например, морально-деловые качества, уровень подготовки, опыт, а также мнение совета сержантов", - сообщил он "Апострофу".

По словам Александра Косинского, одна шкала сержантских и старшинских званий для ВСУ и других воинских формирований необходима для совместимости различных подразделений во время выполнения боевых задач.

"Важно чтобы не возникало вопросов, кто к какому ведомству относится и в каком звании находится. Закон решает вопрос субординации и взаимодействия", - объяснил он "Апострофу". При этом Александр Косинский не смог спрогнозировать, сколько времени займет переаттестация ныне действующего личного состава сержантов и старшин. Но отметил, что процесс этот не быстрый.

Военный аналитик Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий говорит, что новая шкала званий младшего командного состава, нужна, в первую очередь, для того, чтобы отойти от советской системы управления. Сейчас сержант становится основой армии, на него будет возлагаться боевая подготовка личного состава, дисциплина, состояние техники и оружия. Эти полномочия перейдут от офицеров. Напомним, что согласно советским уставам, только командиры отвечали за боевую готовность и уровень боевой подготовки вверенных им воинских частей или подразделений. Теперь же в обязанности командиров будет входить лишь планирование и организация военных операций.

Отметим, что при старой системе полномочия сержантов заканчивались на взводном уровне. Они могли являться заместителями командиров взводов или командирами отделений. В новой системе сержанты являются уже помощниками офицеров, а не их подчиненными. Теперь в каждой воинской части или подразделении будет свой сержант - главный помощник и советник командира.

Как это будет выглядеть на практике? Например, младший сержант ("кап­­рал" в армии США) может являться командиром расчета. Сержант будет командиром отделения или танка.

Старший сержант будет являться главным сержантом взвода, способным в отсутствие командира командовать взводом в бою. Полномочия первого сержанта будут распространяться на роты, батареи, штаб-сержанта – на батальоны, мастер-сержанта – на воинские части, бригады. Старший мастер-сержант будет действовать на уровне оперативных командований, а главный мастер-сержант - являться главным старшиной родов и видов Вооруженных сил. Самая высокая сержантская ступень — это Главный старшина Вооруженных сил, которым сейчас, собственно говоря, и является Александр Косинский.

Таким образом, помимо офицерской, будет образована сержантская вертикаль, которая позволит военнослужащим строить уже сержантскую карьеру и мотивировать их занимать все более высокие ступени.

"Я думаю, что десять месяцев для перехода на новые звания - это оптимальный срок. За это время можно разобраться, как все работает, внести коррективы, если они понадобятся. Если мы берем передовой опыт, то необходимо изучить опыт оплаты на должностях. Например, в США зарплата взводного сержанта с большим опытом, может быть больше, чем у молодого лейтенанта", - рассказывает "Апострофу" Козий.

Отметим, что создание сержантского корпуса, совместимого со стандартами стран – членов НАТО закреплено в государственной программе развития ВСУ. Срок ее выполнения – 2020 год.