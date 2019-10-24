"Богатые" заплатят за бедных: Кабмин вводит новые правила начисления субсидий

Кабинет министров принял ряд решений по жилищно-коммунальным субсидиям, в том числе, увеличил для субсидиантов процент обязательного платежа по "коммуналке". "Апостроф" выяснял, кому придется платить больше за услуги ЖКХ, а кто и вовсе лишится права на получение субсидии.

Кабинет министров упростил назначение субсидий отдельным категориям граждан. Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 20 октября, о чем Кабмин отрапортовал на своем сайте в тот же день.

Показательно, что 20 октября – воскресный день. Что же такого важного нужно было сделать правительству, чтобы собраться на заседание в воскресенье? "Правительство одобрило изменения в постановления, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам, старше 60 лет. В частности, детские дома семейного типа могут получать субсидию на площадь домов сверх нормы, а приобретенный ими автомобиль не приведет к утрате субсидии", - сообщается на сайте Кабмина (в том день принимались и другие решения, например, была утверждена Госпрограмма развития украинских Карпат).

Однако, о некоторых решениях, принятых правительством 20 октября, пресс-служба Кабмина тактично умолчала. Так, в соответствующем постановлении, говорится: "В абзаце пятом пункта 1 постановления Кабинета министров Украины от 27 июля 1998 р. № 1156 цифры "15" заменить цифрами "20". Что означают эти цифры?

Новые правила

Обратимся к документу. В нем, в частности, говорится, что размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги для домохозяйств, которые получают субсидии, высчитывается по формуле: Ро = Кд/Кг х Рг, где Рг - это базовая норма платы за услуги ЖКХ, составляющая 15% от среднемесячного совокупного дохода членов домохозяйства. В переводе на доступный язык – домохозяйство не должно тратить на коммунальные услуги более 15% своего общего дохода. Если затраты на оплату услуг ЖКХ превышают эти 15%, все, что выше этого порога, покрывает субсидия. Так вот, Кабмин своим решением от 20 октября 2019 года увеличил эту норму до 20%. Правда, она начнет действовать с мая 2020 года.

Позже Министерство социальной политики признало факт повышения процента платежа в формуле назначения субсидий с 15% до 20%, однако поспешило при этом заверить, что "принцип расчета субсидий не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная часть платы за "коммуналку", а, значит, больший размер субсидии".

В Минсоцполитики также отметили, что повышение процента обязательного платежа не повлияет на наименее обеспеченные категории получателей субсидий: "…изменение процента будет иметь последствия для получателей с наивысшими доходами, поскольку их размер субсидии уменьшится. Высвобожденные средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, которые имеют доходы меньше прожиточного минимума".

По данным министерства, в отопительный сезон 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78%, тогда как показатель в формуле был 15%. "То есть, изменение в формуле с 15% до 20% не означает такой процент оплаты", - рассказали в Минсоцполитики, проиллюстрировав свои доводы инфографикой.

В министерстве сообщили, что после повышения средний процент платежа будет на уровне 13,5%. Таким образом, выходит, что этот показатель вырастет почти в полтора раза, и, поскольку, как заверяют в правительстве, для самых неимущих расходы на оплату услуг ЖКХ не увеличатся, за бедных заплатят "богатые" субсидианты. Вероятно, суммы, которые таким семьям нужно будет платить за "коммуналку", не окажутся астрономическими, однако, очевидно, когда в стране постоянно дорожает все, включая самое необходимое, эти деньги не были бы лишними.

Лучше меньше, да лучше

Но есть еще одно важное последствие данного решения Кабинета министров - получателей субсидий станет меньше. "Однако насколько их станет меньше – спрогнозировать очень сложно", - сказала в комментарии "Апострофу" координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко.

С ней согласен эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Дяченко. По его словам, в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено сокращение средств на выплату жилищных субсидий (в 7,47 миллиарда гривен, что на 13,56% меньше того, что было выделено на субсидии в 2019 году, - "Апостроф"). В разговоре с изданием он не исключил, что власти в своих расчетах исходили из того, что будут дешеветь энергоресурсы, "ввиду того, что в Европе прогнозируется снижение цены на газ, но в нынешней ситуации делать прогнозы цен на нефть и, соответственно, на газ, - дело неблагодарное". Поэтому, по его словам, властями был взят курс на сокращение числа субсидиантов: "Но насколько их число сократится – я думаю, вам это никто не скажет".

Впрочем, есть те, кто готов назвать цифру - экс-министр социальной политики Андрей Рева в комментарии одному из украинских изданий заявил, что количество получателей субсидий уменьшится примерно на 1 миллион домохозяйств. Напомним, в прошлый отопительный сезон субсидии получали более 4 миллионов украинских семей. При этом новые власти не исключили, что за счет расширения числа категорий субсидиантов их общее число может увеличиться более чем на 1 миллион (в таком случае, если согласиться с расчетами Андрея Ревы, произойдет "взаимозачет" новых субсидиантов и тех, кто покинет их ряды после увеличения процента обязательного платежа по "коммуналке").

Кстати, недавно Верховная Рада приняла закон о верификации государственных выплат, к которым относятся и субсидии. Власти планируют проверить всех получателей госпомощи - как реальных, так и потенциальных, и по итогам проверки отсеять тех, кто не имеет на нее права. Как следствие - оптимизация бюджетных расходов.

Немаловажно то, что повышение процента обязательного платежа за услуги ЖКХ запланировано на май 2020 года - то есть на период после завершения отопительного сезона, когда число субсидиантов сокращается "естественным путем" (так как львиную долю всех расходов на "коммуналку" составляют счета за отопление). В июне 2019 года субсидии в Украине получили чуть более 2 миллионов семей. Очевидно, что в июне 2020-го их будет значительно меньше. Опять-таки, - насколько меньше, пока определить трудно, вероятно, даже для экс-главы Минсоцполитики.