Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Расходы на выплату жилищных субсидий, заложенные в проект госбюджета на 2020 год, почти на 14% меньше суммы, которая предусмотрена на эти цели в текущем году. При этом, министр социальной политики Юлия Соколовская утверждает, что все нуждающиеся в государственной помощи, субсидии получат. "Апостроф" разбирался, хватит ли выделяемых денег на субсидии украинцев.

Проект госбюджета Украины на 2020 год предусматривает расходы на жилищно-коммунальные субсидии в размере 47,63 миллиарда гривен. Это на 7,47 миллиарда гривен или 13,56% меньше того, что было выделено на субсидии в текущем году (55,1 миллиарда гривен).

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская признала, что, "если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год", заложенные объемы расходов на субсидии в бюджет-2020 действительно меньше. "Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам", - написала она на своей странице в Facebook. При этом, по словам министра, "сокращение расходов не приведет к сокращению (количества) получателей". "Власть не собирается отказывать получателям субсидий!", - заявила Соколовская.

Размер имеет значение

По состоянию на 1 января 2019 года в Украине субсидии получали 3,65 миллиона домохозяйств, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Такое существенное сокращение произошло из-за ужесточения требований к субсидиантам. При этом, согласно данным Государственной службы статистики, в апреле их число возросло до более чем 4 миллионов. Впрочем, с окончанием отопительного сезона количество получателей субсидий стало снижаться (ведь самые значительные расходы в оплате "коммуналки" приходятся на отопление), и в июне субсидии получили уже чуть более 2 миллионов семей. Средний размер субсидии в этом месяце составил 116,4 гривны.

Но с началом осенне-зимнего периода число получателей субсидий, равно как и их размеры, снова начнут расти. Возможно, оно вернется к показателям начала текущего года – ведь власти не заявляли о планах нового ужесточения требований к получателям.

Более того, президент Владимир Зеленский и члены его команды дали понять, что субсидиантов может стать даже больше, так как планируется пересмотреть некоторые критерии предоставления жилищно-коммунальных субсидий. Речь, в частности, о пенсионерах, в чьих домах прописаны их внуки, по факту с ними не проживающие, из-за чего пожилые люди формально не имеют права на субсидии, несмотря на то, что нуждаются в них. Кроме того, были озвучены планы предоставить скидки на оплату услуг ЖКХ (суть, те же субсидии) для граждан старше 70 лет. По оценкам власти, за счет этих категорий общее число субсидиантов в стране может увеличиться на 1-1,5 миллиона человек (или, точнее, домохозяйств).

Впрочем, как сказала в комментарии "Апострофу" координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко, озвученная властью идея о новых субсидиантов из числа пенсионеров и людей преклонного возраста "больше похожа на утопию". "Вряд ли она будет реализована в такому виде, как говорилось", - отметила она.

Специалист по вопросам жилищно-коммунальных услуг Сергей Дяченко также не уверен, что расходы на субсидии учитывают упомянутые категории граждан. "Президент-то сказал, но вопрос в том, заложено ли это (в проект бюджета)?", – сказал Дяченко в разговоре с "Апострофом".

Но количество субсидиантов в новом отопительном сезоне может даже не вырасти, а сократиться, несмотря на заверения министра соцполитики. Впрочем, речь не идет об обмане со стороны власти. Однако Юлия Соколовская в своем посте в Facebook косвенно это подтвердила, отметив, что за счет повышения размера пенсий и "минималки" доходы граждан стали в среднем больше. "Таким образом, выходит так, что претендовать на получение субсидий сможет меньшее количество украинских семей", - прокомментировал ситуацию "Апострофу" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Газовая зависимость

Есть еще один нюанс - если число получателей субсидий не снизится или снизится незначительно, сокращение расходов произойдет за счет уменьшения размеров выплат, о чем также сказала глава Минсоцполитики.

За счет чего может произойти такое сокращение? Сергей Дяченко полагает, что за счет снижения тарифов на услуги ЖКХ (как известно, новая власть декларирует планы снижения тарифов – "Апостроф"). По словам эксперта, на предстоящую зиму в Европе, да и в Украине, были сделаны значительные запасы газа в связи с возможными перебоями в поставках топлива из России, которая, не исключено, начиная с января 2020 года, полностью прекратит газовый транзит через нашу страну. Избыток ресурса на рынке влечет за собой снижение цен, а удешевление газа должно привести к снижению стоимости других коммунальных услуг. "Меньше платить (по тарифам) – соответственно, меньше субсидии", - пояснил Сергей Дяченко.

Однако ценовой тренд может поменяться - в связи с атакой на нефтяные заводы Саудовской Аравии и возможным из-за этого обострением ситуации на Ближнем Востоке могут взлететь мировые цены на нефть, которые потянут за собой и цены на газ, предупреждает Дяченко.

Татьяна Бойко согласна: "Мы не знаем, какой будет цена на газ в октябре, декабре, январе и т.д. Это основной фактор, который влияет на объем субсидий".

В угоду МВФ

При этом, если все факторы, влияющие на выплату субсидий, останутся без изменений, "средств (заложенных в проекте бюджета-2020) должно хватить", - полагает Бойко.

Но денег может все же оказаться недостаточно - по указанным выше причинам или по каким-то другим. "Есть определенные механизмы – субсидии будут начисляться, и их надо будет чем-то покрывать", - говорит Сергей Дяченко, добавляя, что в связи с этим должна будет произойти корректировка бюджета - то есть расходы на субсидии в этом случае увеличат.

На самом деле, такая практика достаточно распространена - для этого парламентом принимается закон о внесении изменений в Закон о государственном бюджете Украины. В прошлом, в том числе, совсем недавнем, такие корректировки делались и с целью увеличения расходов на выплату субсидий.

Однако расходы могут быть увеличены, в том числе, на этапе подготовки проекта бюджета ко второму чтению. По словам Андрея Новака, в нынешней редакции проект бюджета является, скорее, техническим, так как Кабинет министров стремился, в первую очередь, выполнить норму закона о том, что главный финансовый документ страны подается в Верховную Раду не позднее 15 сентября. "Премьер-министр (Алексей Гончарук) анонсировал, что до конца сентября будет представлена программа деятельности правительства, после чего, в соответствии с этой программой, будут вноситься изменения в проект бюджета. Думаю, по конкретной статье (о субсидиях), в любом случае сумма будет меняться в зависимости от того, каким будет отопительный сезон, когда он реально начнется в соответствии с температурными нормами, когда он реально закончится, насколько холодной будет зима. Поэтому, думаю, эта цифра неокончательная", - сказал эксперт. Он также высказал предположение, что на данном этапе такая цифра была продиктована логикой минимизации расходов госбюджета на следующий год, "чтобы показать меньший дефицит, дабы удовлетворить требования МВФ – все требования Международного валютного фонда сводятся к одному: платежеспособность государственного бюджета, которая как раз и заключается в (приемлемой) величине дефицита".

