Группа конгрессменов от Демократической партии США потребовала от госсекретаря Майка Помпео признать полк "Азов", который входит в структуру Национальной гвардии Украины, террористическим и внести его в соответствующие списки, где уже пребывают такие организации, как ИГИЛ, Аль-Каида и Хезболла. "Апостроф" разбирался, кому в США выгодно разгонять такого рода информационные атаки, которые проводятся далеко не впервые.

"Азов" и теракты

С инициативой признать полк Нацгвардии "Азов" террористической организацией к госсекретарю США Майку Помпео в письме обратился конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Макс Роуз. Его поддержали еще 39 его коллег по партии. В письме поясняется, что "Азов", по мнению конгрессменов, является ультранационалистической организацией, которая совершенно открыто зовет в свои ряды неонацистов. "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан на протяжении лет", - отмечается в тексте обращения.

Во-вторых, американские политики указывают на связь "Азова" с терактами в новозеландском Крайстчерче. Напомним, что в марте этого года террорист Брентон Харрисон Таррант убил в мечетях Крайстчерча 51 человека. В своем манифесте, написанном до теракта, преступник упоминал, что посещал Украину и якобы проходил какое-то обучение на базе "Азова". В свою очередь, трагедия в Новой Зеландии "вдохновила" террористов (по их признанию), на две бойни в самих штатах: в городах Повей и Эль-Пасо.

А раз связь есть, пусть даже и косвенная, то "насильственные группы националистов соответствуют всем критериям Госдепа для внесения в список иностранных террористических организаций", - написал в своем Twitter Макс Роуз.

Реакция

В самом "Азове" отреагировали достаточно резко, назвав обращение конгрессменов "информационной атакой на Украину, на ее суверенитет и государственную безопасность". "Мы считаем, что, приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте. Причину, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полностью абсурдной, ведь никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовало в природе", - отмечается в тексте официального заявления полка "Азов".

По словам пресс-офицера восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Дмитрия Образцова, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057, которая дислоцируется в городе Мариуполь, является структурным подразделением Национальной гвардии и выполняет задачи по назначению. "Это уже не первое подобное заявление, и я думаю, что не последнее. Но сути это не меняет. Сейчас это не добровольческое подразделение, как это было когда то, а структурное подразделение воинской части", - добавил "Апострофу" Дмитрий Образцов.

Подразделение «Азов» воинской части 3057 является структурным подразделением Национальной гвардии Фото: unian

Атака на Украину

Тот факт, что "Азов" - структурное подразделение официального вооруженного формирования Украины, не позволяет отмахнуться от сигнала из-за океана. Ведь если "Азов" все же признают террористами, то украинским властям, очевидно, нужно будет что-то предпринимать, если мы не хотим испортить партнерские отношения с США.

Впрочем, по словам экспертов, опрошенных "Апострофом", 40 американских конгрессменов вряд ли добьются своей цели, ведь все обвинения в отношении "Азова", мягко говоря, притянуты за уши, да и вообще сделаны людьми, которые давно ведут информационные атаки на нашу страну.

"Не думаю, что в США признают террористической организацией воинское подразделение, входящее в состав Нацгвардии Украины. Тогда что же получается, у нас и Нацгвардия террористическая организация?", - говорит "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов.

"Эта инициатива построена на фейках и подтасовке, - поясняет "Апострофу" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. – Например, в письме указано, что террорист из Новой Зеландии якобы написал в своем манифесте, что он обучался в тренировочных лагерях "Азова". Но это же неправда. Я специально изучал информацию по этому террористу – никакой связи с "Азовом" и с Украиной там нет. Этот террорист ни слова не говорил об "Азове". Поэтому инициатива конгрессменов абсолютная манипуляция. Я бы расценивал это как не очень хорошо сфабрикованную атаку против Украины. Когда заявление делается на основе фейковой информации – это информационная атака".

Действительно, как элемент политической и информационной атаки, снаряд калибра "Азов" - террористы", достигает своей цели. И круг заинтересованных лиц в таком случае достаточно широкий, как в самих Штатах, так в РФ, где пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов посвятили этой теме целый выпуск своей передачи "60 минут".

Российские пропагандисты посвятили этой теме целый выпуск своей передачи «60 минут». Фото: Апостроф

"Это часть внутриполитической игры США, ведь тема Украины сейчас достаточно активно используется в американской прессе, - поясняет "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Эта инициатива может быть выгодна сразу нескольким группам. Во-первых, критики Барака Обамы и демократов со стороны республиканцев могут использовать данный кейс, говоря о том, что США плохо смотрели кому, оказывалась помощь. Для демократов это важно, чтобы показать, что администрация Трампа закрыла глаза на существование якобы террористической организации в Украине. Это могут быть и российские лоббисты, ведь для России весьма выгодно признание структурного подразделения Нацгвардии террористической организацией. И даже если Украина расформирует "Азов" — это все равно бросит тень на прошлую и нынешнюю украинскую власть. Соответственно заинтересованных сторон более чем достаточно".

А координатор группы "Информационное сопротивление" Алексей Копытько припомнил, что 23 апреля 2018 года 56 американских конгрессменов уже писали письмо к заместителю госсекретаря Джону Салливану, в котором фактически называли Украину "страной победившего антисемитизма", а также "склоняли" ОУН-УПА, Степана Бандеру и все тот же полк "Азов". Инициатором того письма являлся конгрессмен-демократ Ро Ханна, который числится среди авторов и нынешнего призыва считать "Азов" террористами. Помимо Ханны, в числе 40 конгрессменов вошли 8 человек, написавших предыдущее письмо. Это Дэвид Н. Цицилин (Род-Айленд), Джейми Раскин (Мэриленд), Хуан Варгас (Калифорния), Кэтлин М. Райс (Нью-Йорк), Алан Ловенталь (Калифорния), Шейла Джексон Ли (Техас), Денни К. Дэвис (Иллинойс). "Такая последовательная нелюбовь к Украине должна чем-то объясняться", - ставит вопрос Алексей Копытько.

Как видим, ситуация вокруг "Азова" показывает, что Украина окончательно стала инструментом внутриполитической борьбы в США и теперь ситуация в нашей стране все чаще будет использоваться демократами и республиканцами для того, чтобы дискредитировать друг друга перед выборами президента США.