Танки Зеленского: какие вопросы вызвал визит президента в Харьков

В среду, 6 ноября, президент Владимир Зеленский побывал в Харькове, где посетил крупные оборонные предприятия. После посещения завода им. Малышева, известного украинского производителя бронетехники, глава государства заявил, что за последние 10 лет для нужд Вооруженных сил Украины этот завод выпустил всего один танк. Эту производительность президент сравнил с временами СССР, когда завод выпускал до 900 танков в год. К сожалению, подобные заявления вредны для имиджа государства и говорят о том, что Владимира Зеленского плохо ознакомили с особенностями украинского танкостроения.

Во время посещения Харькова президент Владимир Зеленский провел совещание по проблемным вопросам деятельности госконцерна "Укроборонпром". Увиденное на харьковском заводе им. Малышева – ведущем украинском предприятии, которое производит бронетехнику, возмутило главу государства. "Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - заявил Зеленский, говоря о ситуации на Малышева.

При этом президент не уточнил, о каком именно танке идет речь. Скорее всего имелся в виду танк "Оплот", который был принят на вооружение в 2009 году и попал в украинскую армию в одном экземпляре. Машина была передана в распоряжение курсантов харьковского танкового училища. Фактически, единственной страной, которая активно эксплуатирует "Оплоты", сейчас является Таиланд, куда Украина поставила 49 машин. Тем не менее, слова Владимира Зеленского о том, что завод им. Малышева за последние 10 лет изготовил для украинской армии всего один танк, мягко говоря, не совсем корректны.

Если быть совершенно точным, то завод им. Малышева вообще не поставлял в украинскую армию "Оплоты". Тот единственный экземпляр, о котором шла речь выше, представляет собой опытный образец, построенный специалистами Харьковского КБ им. Морозова (ХКБМ). Позже был заключен контракт на изготовление 10 "Оплотов" для нужд ВСУ (эти танки уже должен был собирать завод), но выполнение этого контракта было сорвано.

Сейчас никто не может точно сказать, когда же "Оплот" появится в украинской армии. Он нуждается в модернизации, которая будет сопровождаться заменой российских комплектующих на отечественные либо зарубежные. Этот процесс затянулся. Еще одна причина, почему армия не закупает "Оплоты", связана с решением предыдущего президента Петра Порошенко сделать упор на капитальный ремонт и модернизацию старых танков. "У нас появляется выбор: либо один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится самое быстрое за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, возникает вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк", - пояснил Порошенко в январе 2017 года.

Но на самом деле, харьковский завод им. Малышева поставил ВСУ довольно значительное количество танков. В частности, это были танки БМ "Булат" - глубокая модернизация танков Т-64.

"Булат" был принят на вооружение в 2004 году. Вскоре после этого Минобороны заказало партию в количестве 85 единиц. Работы выполнял харьковский завод им. Малышева. До 2009 года в войска было поставлено 56 машин, затем до конца 2010 и 2011 года – еще по 10, а в 2014 году контракт был выполнен в полном объеме. Другими словами, после 2009 года завод им. Малышева поставил военным, как минимум, 29 "Булатов". Безусловно, "Булат" - это модернизированная машина, которую не строили с нуля. Но хотя бы этот факт все равно не дает права утверждать, что после 2009 года "малышевцы" поставили в армию всего 1 танк. Не говоря уже о том, что они ремонтировали поврежденные в боях на Донбассе "Булаты", отправляя их обратно в войска.

И уж совсем некорректным выглядит сравнение украинского и советского периодов. Во времена СССР завод им. Малышева обеспечивал бронетехникой огромную советскую армию, по состоянию на 1990 год, насчитывающую около 64 тысяч танков различных типов. Стоит ли говорить о том, что украинские потребности, даже с учетом войны на Донбассе, сильно отличаются от советских.

От слов Зеленского вообще может сложиться впечатление, что завод им. Малышева – практически мертв, а единственный танк – это все, что смогло выжать из себя за последние 10 лет огромное предприятие, являющееся, кстати, основой бронетанкового кластера "Укроборонпрома". Но и это не так. Последние три года для завода им. Малышева (который живет не только благодаря изготовлению танков), вообще считаются наиболее удачными. Пришли зарубежные контракты, увеличилась численность рабочих, началась закупка и модернизация производственного оборудования, людям несколько раз повышали зарплату. Как ранее уже писал "Апостроф", эти успехи связывались с именем генерального директора Александра Хланя, возглавлявшего предприятие с 2016 по июнь 2019 года.

Таким образом, громкие заявления Владимира Зеленского говорят лишь о том, что президента либо плохо ознакомили с истинным состоянием дел в украинском танкостроении, либо сам президент неправильно понял, что ему говорили специалисты. В любом случае, слова главы государства о том, что за последние 10 лет харьковский завод им. Малышева построил для армии всего лишь один танк, не только некорректны, они еще и вредят имиджу Украины. Ну, кто из потенциальных зарубежных заказчиков захочет иметь дело с заводом, о котором так высказывается целый президент страны?