Относимся как к скоту: Зеленский указал на важную проблему в Украине

В среду, 6 ноября, в ходе визита в Харьков президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство собрать совещание по вопросу проблем на предприятиях оборонного комплекса, заявив, что к работникам на них государство "относится как с скоту", не выплачивая зарплат и не обеспечивая достойных условий работы.

Об этом глава государства заявил на брифинге для журналистов.

Так, президент призвал собрать совещание Кабмина для обсуждения условий повышения эффективности и улучшения условий труда на предприятиях оборонного комплекса.

"У нас более 10% предприятий "Укроборонпрома" находятся на Харьковщине. Были на авиационном заводе, на легендарном заводе Малышева. Я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили, в советское время было 900 танков в год. Задолженность по зарплатам страшная – до 4 лет. Очень низкая заработная плата. Например, на авиационном заводе – 3,5 тысячи гривен. Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура 0 градусов. Мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали, и чтобы предприятия у нас работали", - заявил глава государства.

Также он призвал членов правительства собраться на совещание по оборонным предприятиям до наступления холодов и обратился к руководителю "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичюсу.

"Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, сколько танков, почему мы для кого-то – для Таиланда – делаем, а для Украины не делаем? Почему у нас есть прекрасные самолеты и прекрасные конструкторы – только мы ничего не производим и ничего не летает?.. Пока не зима – я понимаю, что условия не изменятся и зимой люди будут работать в тех же условиях", – заметил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Зеленский назначил нового руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера и первым заданием ему назвал разработку стратегии решения проблем оборонных предприятий на территории области.