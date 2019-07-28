​Появится ли в Украине "танк будущего": какие боевые машины создаются для армии

Недавно в Таиланде состоялись масштабные учения с участием украинских танков "Оплот". Как рассказал украинский топ-менеджер, генеральный директор харьковского завода им.Малышева (2016-2019 годы) АЛЕКСАНДР ХЛАНЬ, обеспечивший выполнение этого контракта, тайцы очень довольны украинскими "Оплотами", которые имеют высокую точность огня и располагают ряд преимуществ перед российскими танками. О модернизации "Оплотов" и других танков для украинской армии, а также о создании в нашей стране "танка будущего", Александр Хлань рассказал "Апострофу".

- Александр Владимирович, в некоторых своих интервью, Вы говорили, что танк "Оплот" имеет серьезные перспективы. Однако есть и другое мнение - машина слишком дорогая, поэтому по соотношению цена-качество куда эффективнее модернизировать старые Т-64. Как Вы к этому относитесь?

- Мы говорим о двух направлениях работы – экспорте и постановке танка на вооружение для нашего Минобороны. Как мы продаем наши танки? Цена договорная и зависит от покупательной способности заказчика. А для Украины "Оплот" обойдется дешевле. Во-первых, его производство потребует загрузки рабочих мест, а во-вторых, платятся налоги в бюджет. Кроме того, это действительно хорошая машина. У этого танка очень низкий силуэт, мощный двигатель, хорошая бронезащищённость, современная система управления огнем, он очень компактный и по этому показателю - самый лучший в мире. Понятно, что мы не можем просто так взять и сдать в утиль все Т-64, которых у нас насчитывается несколько тысяч. Это было бы совершенно бесхозяйственно. Технику нужно модернизировать, но мы должны создавать и новые танки. Современное оружие должно присутствовать, на нем нужно обучать курсантов. Именно поэтому первый "Оплот" был поставлен в танковое училище.

- Какова все-таки стоимость "Оплотов"?

- Это коммерческая тайна, которую я бы не хотел разглашать. Вообще, стоимость танка определяется пропускной способностью предприятия. Чем больше в течение месяца завод сделает машин, тем будет ниже их стоимость. Но для того, чтобы увеличить количество машин, завод нужно модернизировать. На Малышева мы начали модернизацию со станков для производства двигателей. Закупается современное оборудование, позволяющее полностью исключить человеческий фактор. Если модернизировать танковый завод, как уже, кстати, поступили в России, то стоимость машин уменьшится в разы.

Кроме того, нужно дать заводу возможность самому заключать контракты, чтобы прибыль шла в основные фонды предприятия и для закупки нового оборудования. Появление современных станков привлечет молодежь. Так что мы решим комплексную задачу - омолодим коллектив, модернизируем производство и снизим стоимость бронетехники.

- А по какому пути идет модернизация Т-64? Какие новые возможности получит обновленный таким образом танк?

- Если мы говорим о косметических изменениях, то можно просто поставить тепловизионный канал наведения и новую радиостанцию. Но по сути это не модернизация. Поэтому второй вариант заключается в глобальном изменении облика танка. В корпус и башню "шестьдесятчетверки" не вмещаются современная оптика и электроника. Соответственно, корпус нужно переделывать. Если мы усилим бронезащиту, то понадобится более мощный двигатель, а он уже не поместится в существующий моторный отсек. То есть, нужно менять кормовую часть машины.

Сейчас уже открыты НИОКР по двум шифрам – "Краб" и "Бастион". "Краб" - это модернизация Т-64, а "Бастион" - "Оплота". Минобороны уже заявило, что будет модернизировать Т-64 и проводить импортозамещение деталей "Оплота". Ведь не секрет, что "Оплот" создавался с большим количеством импортных комплектующих, прежде всего, российских. Вместо них мы будем ставить комплектующие производства стран-союзников.

- Когда обновленная "шестьдесятчетверка" появится в войсках?

- Тематикой занимается Харьковское конструкторское бюро им. Морозова. Как только будут готовы чертежи и новый облик танка, сразу начнется его технологическое воплощение...

- Какова судьба еще одной модернизации Т-64 - БМ "Булат". По итогам боев на Донбассе 2014 года, у военных появились замечания – слишком тяжел, "подслеповат". Проект "Булат", что называется, "закрыт" или у него еще есть перспективы?

- До 2019 года мы их восстанавливали в том виде, в котором они были раньше. Крайние две машины были переданы войскам пару месяцев назад. Сейчас на предприятии стоят еще 8 танков. Уже подписан договор с Минобороны о модернизации "Булатов". Необходимо подумать, как форсировать ему двигатель, установить тепловизионный канал наведения. Но это опять же вопрос к конструкторскому бюро.

- Вернемся к "Оплотам". Вы говорите, что этот танк также будет проходить модернизацию. Что планируется сделать?

- Как я уже говорил, открыта НИОКР с шифром "Бастион". Модернизация как раз касается импортозамещения – установки отечественных и замены российских комплектующих. Ведь, если в покупной ведомости указано, что мы обязаны установить деталь, например, из российского города Ковров, то мы не имеем права покупать ее где-то в другом месте, пока в покупную ведомость не будут внесены соответствующие изменения. Детали из стран-союзников гораздо лучшего качества, поэтому, проведя импортозамещение, мы сделаем танк надежнее и долговечнее, хотя его тактико-технические характеристики останутся прежними.

Танки Украинского производства

- Когда же танк "Оплот" появится в армии? Вот уже два или три года идут разговоры о необходимости сформировать хотя бы роту "Оплотов" из 10 машин, а воз и ныне там.

- У меня было предложение: пока ХКБМ разрабатывает новый облик танка, начать строить корпуса и башни с моторно-трансмиссионным отделением. Параллельно КБ Морозова должно осовременить и импортозаместить внутреннюю начинку машины. Однако сроки, когда новый танк начнет поступать в войска, очень расплывчатые.

- В прошлом году предприятие завершило поставку 49 "Оплотов" в интересах Таиланда. Интересно мнение заказчика. Устроило ли тайцев в целом качество украинской продукции? Не хотят ли они вернуться к сотрудничеству?

- Там находится наша гарантийная бригада на ротационной основе. Они мне докладывали ситуацию. В Таиланде проходят и парады, и учения. Они постоянно сравнивают "Оплот" с наиболее современным китайским танком VT4. И я могу сказать с гордостью, тайцы очень довольны нашим танком. Точность стрельбы – безупречная. Снаряд, выпущенный из его пушки, в любое время суток и в любую погоду попадает в цель. Кроме того, у нас есть преимущество перед русскими танками – это скорость заднего хода в 35 км/ч. Это очень полезная опция. Допустим, вы выехали в поле, отстрелялись, после чего вам не надо разворачиваться и ехать в укрытие – вы можете быстро "спрятаться" задним ходом. У русских танков скорость заднего хода – только 5 км/ч. На самом деле "Оплот" - действительно удачный танк. У нас есть все предпосылки для того, чтобы у нас заказали еще один батальон этих машин.

- А были ли у вас новые варианты контрактов, подобных тайскому?

- Такие контракты прорабатываются, но я бы не хотел открывать коммерческую тайну. "Оплот" хорош именно для жаркого и влажного климата, для высокогорья. Его двигатели могут работать в условиях полной задымленности и песчаной пыли. Помните, в время иракской кампании, американские "Абрамсы" останавливались? У них турбины разрушались из-за попадания в них песка. А наш танк может действовать в любых условиях. Я уверен, что у него очень большой экспортный потенциал.

- Какие государства интересуются нашей бронетехникой?

- Это страны Юго-Восточной Азии, Африки, а в последнее время - Латинской Америки. Но нам нужно эксплуатировать тот же "Оплот" внутри страны. Знаете ли, очень трудно продавать технику, которая не используется в собственной армии.

- А разрабатывается ли в Украине "танк будущего" - абсолютно новая машина, более мощная и более совершенная, чем тот же "Оплот".

- Если мы говорим о танке будущего, то это так называемая "Нота", которая начала разрабатываться еще в СССР. Естественно, чертежи этой "Ноты" были в Москве. Россияне пошли по этому пути и сделали свою "Армату". По сути, это та же "Нота".

То есть, это совершенно другая категория основных боевых машин. Это крупногабаритные танки, более тяжелые, с капсульной защитой экипажа, с необитаемой управляемой башней и другим калибром пушки. Но для них требуется другая силовая установка. Двигатель мощностью в 1200 лошадиных сил, который мы производим на сегодняшний день - не годится для этого танка. Нужен двигатель в 1500 лошадиных сил. Такой двигатель стоит в "Леопарде", "Абрамсе", "Леклерке". Но для него нужна новая коробка передач, новые радиаторы и воздухоочистители. Значит нужно спроектировать новый моторный отсек, понять его габариты. После этого станут понятны габариты кормовой части и силуэт всего танка.

Возникает вопрос, что же нам делать раньше - танк или двигатель? Я считаю, что начинать нужно с двигателя. У нас есть макеты двух двигателей мощностью в 1500 лошадиных сил. Это наработки позднего СССР, но чтобы пустить этот двигатель в серию, потребуется коллектив конструкторов и несколько лет работы.

Была мысль приспособить под него американскую коробку передач Allison. Мы связывались с американцами, но даже они сказали, что им нужно до трех лет, чтобы сделать под него коробку передач. На сегодняшний день не было конкретной задачи начинать работу по разработке танка будущего, а значит пока можно говорить только о проектах и планах.

В цехах завода им. Малышева

- В июне вы были уволены с поста директора завода им. Малышева. Почему так случилось?

- Со мной не продлили контракт, без объяснения причин. Почему это произошло - вопрос не ко мне. Но факты говорят о том, что за 3,5 года моей деятельности на посту директора завода нам удалось возродить предприятие. Был прирост численности рабочих, 7 раз мы повышали зарплату. Были восстановлены квадратные километры крыш, отреставрирован станочный парк, шла модернизация и закупка абсолютно нового оборудования, было восстановлено спецпитание. Людям начали выдавать спецодежду, чего не было с 1999 года; выплачивать вовремя аванс, зарплату, открыли спортзал. Профсоюз стал получать заводские отчисления согласно коллективному договору, люди начали ходить на спектакли, на футбол, начали проводиться спортивные мероприятия и конкурсы внутри завода. То есть, предприятие восстановилось. Но это не только моя заслуга. Это заслуга всего коллектива и я благодарен за это каждому работнику завода. Я выразил людям эту благодарность, когда они вышли поддержать меня и выступить против расторжения контракта. Я горжусь, что в моей биографии был период, когда я руководил заводом им. Малышева. Ведь это не просто завод. Это целая отрасль, способная заменить множество подобных предприятий.

Дай Бог, чтобы принятые кадровые решения не ухудшили ситуацию. Ведь на Малышева надо развивать и гражданское направление. Работать с "Укрзализныцей", с шахтами, с атомными электростанциями. Для АЭС мы, кстати, поставляем дизель-генераторы. Они идут, как на экспорт, так и внутри страны.

- Как по-вашему, нам нужно дальше развивать свое танкостроение?

- Я надеюсь, что новое руководство концерна "Укроборонпром" займется концентрацией производства. Знаете, есть время разбрасывать камни, а есть время собирать их. Так вот, теперь мы должны их собирать. Конструкторским бюро нужно заняться своим делом - проектированием, выявлением у техники слабых мест. Надо создавать мощное научно-производственное объединение. На самом деле потенциал нашего танкостроения огромен. Тем более сейчас, когда открылся рынок стран-союзников. И будет очень печально, если наше танкостроение повторит судьбу судостроительной отрасли.