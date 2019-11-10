Конец дискриминации самогона: почему "слуги" разрешат варить всем

Во фракции "Слуга народа" придумали очередной законопроект, который, в теории, должен упростить жизнь простым украинцам. Нардепы предлагают отменить административную ответственность за самогоноварение для собственных нужд, чтобы участковые больше не гонялись за любителями домашнего первака. Что может выйти из этой инициативы, разбирался "Апостроф".

Что хотят изменить

Сейчас под ответственность за самогоноварение попадают все украинцы, которые изготавливают либо хранят у себя дома этот крепкий напиток. Кроме того, незаконно даже мастерить или хранить дома самогонные аппараты.

Если участковый найдет дома у гражданина пару литров первака, либо устройство для его изготовления, нарушителю светит штраф, кстати, достаточно "смешной": от 51 до 170 гривен.

Об этом предупреждает статья 176 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Примечательно, что эта статья перекочевала в украинский кодекс еще со времен СССР, и именно ее парламентарии хотят исключить. Совсем.

Аргументация достаточно прозрачная. Во-первых, за весь прошлый год суды рассмотрели всего 197 дел об административных правонарушениях, связанных с самогоноварением, и только 80 человек оштрафовали. То есть, даже если каждому оштрафованному самогонщику вынести самый жесткий приговор, бюджет пополнился чуть более чем на 13 тысяч гривен. Для казны - это ничто, а вот для правоохранителей - отличный коррупционный рычаг, чтобы за символическую "благодарность" не составлять протокол на самогонщика. Соответственно, нет смысла сохранять ответственность за самогоноварение.

Во-вторых, авторы законопроекта уверяют, что "каждый человек имеет право пользоваться плодами своего труда для удовлетворения собственных потребностей", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Ну и, в-третьих, парламентарии отмечают, что за производство домашнего вина или, например, пива, никакой ответственности нет. Так зачем же дискриминировать самогон?

Окно Овертона

Действительно, народные специалисты по алкоголю уже давно не боятся ответственности не только за производство самогона и сопутствующих аксессуаров для его изготовления, но даже за продажу крепких напитков.

Так, например, на сайтах бесплатных объявлений абсолютно спокойно можно приобрести как сам самогон по цене от 70 до 120 гривен за литр, так и готовые аппараты по цене от 500 гривен за простенький девайс, до 6 тысяч гривен - за аппарат из нержавеющей стали и латуни. Не говоря уже о комплектующих: стеклянные трубки, охладители, бачки.

Более того, существует и широкое разнообразие сопутствующих самогонных услуг. Например, можно приобрести сиропы для производства первака, активированный и кокосовый уголь для тщательной очистки напитка, дрожжи, карамель для улучшения вкуса и рефрактометр для определения крепости самогона. Также в сети предлагают аутентичные емкости для самогона на прокат (например, на свадьбу или юбилей), а отдельные умельцы даже предлагают свои услуги по ремонту аппаратов.

Существует широкое разнообразие сопутствующих самогонных услуг Фото: unian

"В советский период все знали - кто и где гонит самогон. Сегодня, если приедешь в любое село или районный центр и спросишь, где точка с самогоном, тебе все покажут. Знают не только местные жители, но и местные органы власти, полиция, прокуроры. Поэтому статьи действующих законов, которые на практике не работают, дискредитируют нормы законов Украины, нормы Конституции, - говорит "Апострофу" правозащитник Эдуард Багиров. - Пусть законов будет меньше, но лучше пусть они работают на 100%. А у нас десятки законов имеют юридическую силу, а на практике они не работают".

Кстати, аналогичную инициативу с исключением статьи 176 в 2012 году уже продвигали парламентарии от "Партии регионов", но тогда она с треском провалилась в сессионном зале, набрав всего 35 голосов.

На этот раз, вероятно, закон все же примут, ведь, во-первых, его подали депутаты от монобольшинства.

Во-вторых, "инициаторы законопроекта получат свои балы от избирателей", - добавляет Багиров.

А, в-третьих, "Закон облегчит работу полиции, ведь сейчас они должны время от времени кого-то отлавливать, чтобы показывать статистику", - резюмировал правозащитник.

Правда, есть вероятность, что на профильном комитете вокруг закона могут разгореться баталии, достойные пера Джорджа Мартина, ведь, как минимум, один член комитета по вопросам правоохранительной деятельности уже заявил "Апострофу", что не поддержит законопроект. Его имя - Илья Кива.

"Они (коллеги из "Слуги народа", - "Апостроф") работают над тем, чтобы узаконить все аморальные действия: проституцию, игорный бизнес, легализацию наркотиков (пока еще - медицинского канабиса). Пока! Вы знаете теорию окна Овертона? Это все то, что сегодня происходит в нашей стране, когда фактически неприемлемые вещи делают нормой. Только нужно начинать с малого. Они будут каждый раз придумывать все то, что уничтожает нашу нацию, потому что их задача - сделать нас слабее. Сделать безвольными рабами своих животных потребностей", - радикально отреагировал парламентарий.

Реальная проблема

Впрочем, по мнению независимого аналитика рынка алкогольных напитков Игоря Товкача, гораздо большая проблема - не в самогоноварении, а в теневом сегменте рынке алкоголя, который работает в промышленных масштабах.

"Более 60% рынка крепкого алкоголя приходится на незарегистрированные напитки. Львиная часть сырья для них, то есть спирта, изготавливается на государственных заводах. Президент недавно озвучивал цифры, что порядка 55% государственного спирта уходит на сторону. Обратимся к статистике Госстата: 2009 год был годом, когда в Украине было произведено больше всего учтенной водки. Далее, производство стало стремительно сокращаться, и по сравнению с 2018 годом падение составило 70% к максимуму, - говорит "Апострофу" эксперт. - В этом году тенденция продолжается, несмотря на то, что акцизы на водку уже два года как не растут".

То есть, по словам Игоря Товкача, теневой рынок продолжает расти, а навести порядок в этой сфере никто не пытается. При этом совокупные потери государственного и местных бюджетов от теневого рынка составляют около 20 миллиардов гривен в год, подчеркнул аналитик.

Теневой рынок продолжает расти Фото: unian

Отдельные шаги для решения проблемы предлагаются в Кабмине. Например, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах обновления акцизной марки с последующим внедрением системы электронного учета track and trace, которая позволит отследить путь каждой единицы подакцизного товара.

"Но это процесс сложный и растянутый во времени. Поэтому сомневаюсь, что это кардинально улучшит ситуацию, - добавляет Товкач. - Например, нашим соседям (РФ, - "Апостроф") потребовалось более 10 лет, чтобы ввести систему электронного контроля. Да и то процесс шел очень сложно. Идею даже хотели вообще забросить, но производители, которые вложили большие деньги в этот проект, заставили правительство двигаться дальше".

Свой вариант предложил и Офис президента. Так, в конце октября в парламенте был зарегистрирован радикальный законопроект №2300, который отменяет государственную монополию на производство спирта. Однако, такой подход, по сути, хоронит приватизацию мощностей ГП "Укрспирт".

"Не может быть сначала демонополизация, а потом приватизация. Кому эти спиртзаводы станут потом интересными? Построить современный завод по производству спирта совсем не сложно. Намного сложнее построить завод по производству вина. Еще дороже стоит построить завод по производству пива. Поэтому крупные производители водки задумаются: приобретать ли им спирт у государства, либо год-два покупать по контракту, а затем на своей территории построить спиртзавод и обеспечить себя более качественным и дешевым сырьем. Поэтому я не рассматривал бы этот законопроект как серьезный. Скорее, это президентский кнут для привлечения серьезного внимания к проблемам отрасли. Наведение порядка на рынке алкоголя давно уже перезрело", - резюмировал Игорь Товкач.