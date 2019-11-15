Законы распада: как в Украине пытаются спасти человечество

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете пластиковых пакетов в Украине. "Апостроф" разбирался, к чему приведет этот запрет и будет ли он эффективен.

Запрет на реализацию и возможная конфискация пакетов: что приняли

Законопроект о запрете пластиковых пакетов был принят в первом чтении 12 ноября. Он был внесен в Верховную Раду в сентябре под номером 2051-1. Документ предлагает с 1 января 2022 года запретить на территории Украины реализацию пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и оксоразлагаемых пластиковых пакетов. По словам инициатора законопроекта депутата Игоря Кривошеева ("Слуга народа"), законопроект также призван стимулировать производство биоразлагаемой упаковки.

По мнению депутатов профильного парламентского комитета, на объектах розничной торговли и объектах общественного питания стоит запретить распространять сверхлегкие пластиковые пакеты, легкие и оксо-биоразлагаемые. Отметим, что оксоразлагаемые пакеты состоят на 99% из обычного полиэтилена. Еще 1% в их составе – это примесь на основе металлов, ускоряющих распад пакета под воздействием кислорода и солнечного света на мелкие фрагменты – микропластик. Эти частички никуда не деваются и навсегда остаются в почве и воде.

Вместе с водой и пищей они могут попадать в организм людей. Часто на таких пакетах есть отметка TDPA или D2W. В ЕС такие пакеты запрещены. В Украине же, наоборот, их продают, как экологическую альтернативу. Биоразлагаемые пакеты, напротив, изготовляются из материала органического происхождения – крахмалов или целлюлозы.

Существует исключение в виде сверхлегких пластиковых пакетов определенных размеров, которые можно будет использовать, как первичную упаковку для свежей рыбы и мяса, льда, а также сыпучих продуктов. За нарушение норм закона предусматривается ответственность в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн), а за повторное нарушение - от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн).

Глобальное загрязнение планеты пластиковыми пакетами

Специалисты ООН утверждают, что к 2050 году пластика в Мировом океане будет больше, чем рыбы. При этом пластиковые пакеты являются причиной гибели млекопитающих, птиц и рыб. Яркую упаковку они принимают за пищу, проглатывают и погибают. Всемирная общественная организация "За природу" установила, что ежегодно от пластиковых пакетов только в Ньюфаундленде умирают более 100 000 китов, тюленей, черепах.

Экологи всего мира бьют тревогу по поводу масштабного ущерба окружающей среде, наносимого использованными пластиковыми пакетами. Триллионы тонн пакетов ежегодно оказываются на свалке, заражая землю токсичными веществами. Такие пакеты разлагаются в течение 100-500 лет. Сжигать такой мусор опасно. В процессе горения в атмосферу выбрасывается огромное количество канцерогенов, загрязняющих воздух и разрушающих озоновый слой.

Тушение пожара на Грибовичской свалкеФото: unian

При сжигании пластиковых пакетов выделяется большое количество токсичного бисфенола-А (BPA), который вызывает онкологические заболевания и негативно влияет на репродуктивную функцию и иммунную систему.

Тонкие пластиковые пакеты являются потенциально опасными для детей. В США, например, из-за них ежегодно задыхаются около 25 детей, большинство из которых - в возрасте до одного года. По этой причине, пакеты маркируются соответствующими предупредительными надписями.

Вторичная переработка отходов из пластика развита слабо не только в Украине, но и во всем мире. По данным экологов, через нее проходит всего 1% пластика на планете. Легкие пакеты с помоек и свалок мгновенно переносятся ветром на значительные расстояния, загрязняя окружающую среду.

Чтобы сохранить природу и улучшить экологическую обстановку, правительства более 33 стран ввели полный запрет на использование пластиковых пакетов. Еще 53 страны ввели частичный запрет или налог на пакеты.

"Закон на бумаге"

В Украине на одного человека ежегодно приходится более 500 пластиковых пакетов, которые остаются среди главных источников загрязнения окружающей среды. Однако предложенный законопроект не решает проблему кардинально.

По словам директора Киевского эколого-культурного центра, эколога Владимира Борейко такой закон будет слабо реализуем в Украине.

Основной нюанс заключается в противоречии некоторым законодательным нормам и отсутствии механизма по регуляции. "Поскольку работа контролирующих органов фактически разрушена, реализовывать его будет некому. Такие законодательные инициативы были и в предыдущем созыве, но для них не хватило политической воли",- пояснил Борейко "Апострофу".

Согласно законопроекту, пластиковые пакеты, которые не соответствуют установленным законом требованиям, должны быть утилизированы за счет того, кто их приобрел для торговли.

Следить за выполнением закона будут центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере государственного контроля над соблюдением законодательства о защите прав потребителей. Этот орган обязан сообщать субъектам хозяйствования, которые распространяют пластиковые пакеты, о рассмотрении дел о нарушении ими требований законодательства не менее чем за 5 рабочих дней до даты рассмотрения дела. Правоохранительные органы также имеют право конфисковать такую упаковку.

Правоохранительные органы также имеют право конфисковать пластиковую упаковкуunian

"Такая норма прямо противоречит законодательству, поскольку конфискация должна проводиться только по решению суда. При этом абсолютно необходим комплексный подход к проблеме",- сообщила депутат Анжелика Лабунская.

В министерстве энергетики и защиты окружающей среды отмечают отсутствие механизма выполнения самого законопроекта. "Мы надеемся на то, что этот проект будет доработан до второго чтения при поддержке министерства",- сообщил в комментарии "Апострофу" заместитель министра Алексей Рябчин. В свою очередь, министерство поддержало ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины, а также объявило о разработке закона о запрете одноразовых изделий из пластика.

Украинских ритейлеров эти нововведения коснутся в первую очередь. Некоторые из них проводят собственные инициативы по изменению упаковочных материалов. Например, компания Fozzy Group, в которую входят супермаркеты "Сильпо", Fozzy и "Фора", еще в прошлом году начала открытие пунктов приема вторсырья #SilpoRecycling по всей Украине. Такие станции работают в Киеве, Запорожье, Днепре, Львове и других больших городах.

Компания "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" в комментарии "Апострофу" поддержала инициативы депутатов Рады.

"МЕТРО Кеш энд Керри Украина" уже делает конкретные шаги в этом направлении: в торговых центрах METRO в отделах весовой продукции мы разместили информацию для клиентов о способах уменьшения использования одноразовых пакетов, например, предлагаем их клеить стикеры с весом и цене прямо на продукты, если это возможно. Кроме этого покупателям предлагается альтернатива пакетам-майкам - многоразовые сумки. На всех кассах ТЦ METRO клиенты имеют возможность сделать осознанный выбор: кроме полиэтиленового биопакета, клиенты могут составлять свои покупки также и в большие бумажные пакеты или полипропиленовые сумки многоразового использования. Эти сумки подлежат вторичной переработке, и не несут вреда окружающей среде", - сообщила "Апострофу" директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью компании Олеся Оленицкая.

По ее словам, в некоторых торговых центрах ритейлера уже существуют пункты раздельного сбора отходов.

Соответственно, законопроект, в случае принятия не слишком повлияет на работу крупных украинских ритейлеров, но может остаться "законом на бумаге", если не будет урегулирован механизм его выполнения.