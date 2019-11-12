Украина на пороге частичного запрета пластиковых пакетов: какие штрафы грозят нарушителям

В Верховной Раде одобрили в первом чтении законопроект о запрете частичной продажи пластиковых пакетов.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

За соответствующее решение проголосовали 365 народных депутатов.

Законопроект под номером 2051-1 предусматривает запрет продажи пластиковых пакетов в торговле и ресторанных хозяйствах с 1 января 2022 года. Однако под запрет попадут не все пакеты. В частности, можно будет торговать: биоразлагающимися пакетами, сверхлегкими пакетами шириной до 225 миллиметров (без боковых складок), пакетами глубиной до 345 миллиметров (с учетом боковых складок), пакетами длиной до 450 миллиметров (с учетом ручек).

Также исключением является использование пластиковых пакетов во время фасовки и транспортировки рыбы, мяса и сыпучих продуктов.

Кроме того, предлагается запрет на продажу оксоразлгаемых пластиковых пакетов с 1 января 2022 года, запрет на склонение потребителей к покупке таких пакетов и введение обязательной маркировки биоразлагаемых пакетов в соответствии с ГОСТ.

За нарушение норм закона предусматривается ответственность в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн), а за повторное нарушение - от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн).

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