Наступает зима, но без снега: синоптики дали суровый прогноз до конца недели

В Украину приближается зимняя погода. С каждым днем температура уменьшается. Ближе к выходным ночью будет до 9 градусов мороза. О капризах погоды до конца недели узнавал "Апостроф".

Согласно данным Гидрометцентра Украины, резкое похолодание начнется в четверг, 21 ноября.

Если в среду, 20 ноября, на большинстве территории еще будет хоть и небольшой, но "плюс". То уже в четверг на севере, востоке и в центре страны будет "минус" в светлое время суток.

Ночью 21 ноября ожидается до 5-8 градусов мороза в северных и восточных областях, от -1 до +1 будет в центре и на юге и небольшой "плюс" сохранится в западных областях.

В четверг днем на западе и в Одесской области будет +5-8, а на Закарпатье ожидается до 10-12 градусов тепла. На остальной территории будет от -1 до +1.

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В пятницу, 22 ноября, практически по всей стране ожидается от -1 до +2. Лишь в юго-западных областях сохранится относительно теплая погода (+6-11).

Ночью будет минус уже по всей стране, кроме Закарпатской области и Крымского полуострова.

Не изменится температурная картина и на выходные. Холоднее всего будет ночью в восточных областях (7-9 градусов мороза).

Снега на этой неделе синоптики не прогнозируют. Но 21 ноября будет умеренный дождь на западе (кроме Волынской области).

Что касается погоды до конца года, то, по прогнозам синоптиков, в декабре будет умеренная погода - от -3 до +5. Лютых морозов в 2019 году синоптики не прогнозируют.