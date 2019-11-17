До десяти мороза и штормовой ветер: синоптик напугала суровым прогнозом на ближайшую неделю

К середине ближайшей недели в Украину придут морозы со штормовым ветром.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Похолодание достигнет ночных морозов и в середине недели даже вероятно минимально до -10 градусов в Луганской и Донецкой областях. Дождей не видно", - написала она.

А в четверг, 21 ноября, в Украину придет сильный, практически штормовой ветер. В этот день штормовой ветер будет наблюдаться и в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик дал детальный прогноз погоды на ноябрь.

Также по прогнозу синоптиков, жителей Украины ждет сухая и относительно теплая погода в конце декабря. Местами возможны дожди, также в отдельных областях будут наблюдаться заморозки.