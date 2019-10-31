Новый год 2020 в Киеве: что готовят к празднику и как будет выглядеть главная елка

Главной елкой страны традиционно гостям и жителям города можно будет полюбоваться с 19 декабря.

Об этом сообщают на странице Folk Ukraine в Facebook.

Новогоднее дерево на Софийской площади будет с 19.12.2019 до 13.01.2020 года. На Контрактовой площади также установят зеленую красавицу. Она будет радовать людей с 14 декабря по 19 января.

19 декабря новогодний городок в центре Киева откроет Святой Николай. В этом году тематика новогодних праздников на Софийской площади - сказка о Щелкунчике.

"Именно Щелкунчик воплощает победу добра над злом и является символом Нового года и Рождества в Европе. Мы же совместим его историю с украинскими традициями. Елку украсят игрушки-щелкунчики вместе с известными украинскими героями-богатырями. Всего ее украсят 800 тематических игрушек и более 4 километров разноцветных гирлянд", - говорится в сообщении.

Тематикой праздника на Контрактовой площади будет опишнянская керамика - традиционная украинская керамика из пгт Опошня на Полтавщине. Эта культурное наследие является источником вдохновения для многих украинский. Елка будет украшена игрушками в традиционных формах опишнянской керамики.

"Мы построим уютный зимний городок в этностиле, фотозоне с яркими арт-объектами в виде горшков, кувшинов, чашу куманцив и бочонок. На Подоле будет рождественская ярмарка, cтрит-арт каток, горка и традиционные развлекательные мероприятия. А в резиденции Святого Николая творитимуться чудеса", - пишут организаторы.

В целом весь декабрь в столице будет насыщен концертной программой от известных исполнителей. Организаторы праздника обещают креативные фото-зоны, аттракционы, многочисленные фуд-корты, сувениры.

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