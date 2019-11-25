Подвиг разведчика: почему Эдуард Матюха может оказаться агентом Кремля

В воскресенье, 24 ноября, на телеканале "1+1" показали человека, который назвал себя сотрудником украинской разведки Эдуардом Матюхой. Мужчина утверждает, что являлся чиновником в ДНР, а также определенное время занимал должность "народного мэра" Горловки. Он рассказал о подготовке к восстановлению плана "Новороссия", если Украина не пойдет на уступки России, о некоторых военных планах Кремля, в отношении нашей страны, а также о вероятности проведения референдума о присоединении ОРДЛО в РФ после раздачи паспортов на Донбассе.

Раскрытие личности "разведчика" не имело никакого смысла и представляется крайне странным. А месседжи, которые он транслирует, играют на руку Кремлю. Поэтому деятельность Эдуарда Матюхи стоит детально проверить. Такие мнение высказал "Апострофу" бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В данной ситуации нет уверенности в том, что Эдуард Матюха - действительно офицер-разведчик, хотя официально это уже подтвердили (соответствующий статус подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. - "Апостроф"). Я считаю, что при любом раскладе, его раскрытие не имело смысла. При любых условиях можно было еще продолжать игру. Но, как правило, сотрудники, которые находятся под глубоким прикрытием или сотрудничают в интересах разведки - стратегической или военной - не имеют права себя раскрывать. Если даже их личность называют, то это происходит только при условии какой-то значительной мотивации, ради огромных интересов Украины в целом.

Матюха говорит, если Москве не пойдут на уступки, то произойдут негативные события, а тем более восстановление проекта "Новороссия". Но, если он призывает к уступкам Кремлю, то это вызывает подозрения в том, что он либо купленный олигархами, либо работает на Россию или на так называемые службы ДНР и ЛНР. Будучи членом Компартии, он пытается доказать, что российская Компартия является единственной руководящей силой, которая может получить поддержку местного населения и выступить альтернативой оккупационной власти. Он продвигает идею, что Компартия обеспечит формат стабилизации в регионе.

То есть, он делает заявления, которые выгодны террористам, Российской Федерации и олигархам. А сепаратисты, тем временем, пытаются отбелить и обесценить его или защитить себя, доказывая, что они не были под контролем.

Поэтому основным вопросом в этой ситуации является то, "кому это выгодно?". Что касается политических заявлений, то агенты не имеют права произносить их вообще. Вся ситуация похожа на какую-то спецоперацию с участием человека, назвавшегося сотрудником спецслужб, чтобы повысить свой статус. Поэтому у нашей Службы безопасности и реальных разведчиков должны возникнуть вопрос, на кого он действительно работает.