Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

В Украине 20 ноября вступил в силу закон, который устанавливает ответственность водителей за перевозку детей в автомобилях без детских автокресел. С одной стороны, инициатива, конечно же, правильная. Ведь безопасность маленьких пассажиров – приоритет. Но с другой стороны, новый закон всего за пару недель работы спровоцировал по всей стране десятки скандалов, поскольку службы такси не хотят приезжать на вызов, если среди пассажиров ребенок: своих автокресел у перевозчиков зачастую просто нет, а платить штраф никому не хочется. Как украинцам выходить из непростой ситуации, разбирался "Апостроф".

Что приняли

На самом деле, перевозить детей без "использования специальных средств" нельзя было и раньше. Это запрещает пункт 21.11 Правил дорожного движения, в котором написано, что "запрещается перевозить: детей, рост которых меньше 145 см или тех, которые не достигли 12-летнего возраста, - в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка при помощи ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства".

Но дело в том, что, когда водитель нарушал запрет, никакой ответственности за это он не нес. В законах ее просто не предусмотрели. Именно это несоответствие исправили депутаты и добавили в статью 121 Кодекса Украины об административных нарушениях часть, которая устанавливает штраф в размере от 510 до 850 гривен за перевозку ребенка без "специальных средств".

Но законодатель не определил, что конкретно следует считать "специальным средством" для перевозки ребенка. Понятий "детское автокресло", "бустер", "люлька" в нормативных актах попросту нет. Соответственно, "специальным средством" можно назвать вообще все что угодно: от навороченного кресла за 20-30 тысяч гривен (есть и такие), до простой подушки под спину.

За эту лазейку и зацепились операторы такси.

"Ни одним действующим нормативно-правовым актом - а именно: Правилами дорожного движения и Правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта - не предусмотрено, что в автомобиле такси нужно перевозить детей в автокреслах", - отметил на своей страничке в соцсетях один из операторов службы такси Киева.

Кроме того, изменив закон, нардепы, очевидно, забыли изменить под него другие нормативные акты. Речь идет о Правилах предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. В этом документе сказано, что пассажир такси имеет право перевозить на руках ребенка дошкольного возраста на заднем сиденье. И без всяких "специальных средств". Вот и получается, что один нормативный акт противоречит другому.

Что на практике

Впрочем, полицейских это не смущает. В пресс-службе патрульной полиции Украины отрапортовали, что за период действия штрафных санкций, с 20 по 30 ноября, уже составлен 61 протокол "за нарушение правил перевозки детей".

Патрульная полицияФото: patrol.police.gov.ua

Но по словам автоюриста Владимира Караваева, если оштрафованные автомобилисты решат обратиться в суды, чтобы оспорить протоколы, то, вероятнее всего, ничего платить не будут. Почему?

Во-первых, непонятно что такое "специальные средства" для перевозки детей.

"Оспорить протокол будет элементарно просто, - уверяет "Апостроф" Караваев. – У нас нет никакой ответственности за отсутствие детских автокресел. В законе это не прописано. Упоминаний об автокреслах нет ни в правилах дорожного движения, ни в законе, нигде".

В патрульной полиции оправдываются, мол, все и так понятно.

"Специальное средство – устройство, которое помогает зафиксировать ребенка при помощи ремня безопасности, - поясняет "Апострофу" спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк. – Это должно быть устройство, которое позволяло бы пристегнуть ребенка при помощи ремня безопасности: люлька, бустер, автомобильное кресло".

Во-вторых, в полиции отмечают, что составляют протоколы на водителей за нарушение правил перевозки детей. Но… этих правил нет.

"В законе установлена ответственность за нарушение правил перевозки детей. Но самое удивительное, что у нас нет правил перевозки детей. Поэтому любой водитель, которому вынесли постановление о штрафе, сможет обратиться в суд и потребовать, чтобы ему показали правила. В протоколах ведь не пишут, что вынесли штраф за отсутствие автокресла. Там пишут, что штраф за нарушение правил перевозки детей. И полиция, как ответчик, должна эти правила будет в суде показать. А их нет. Соответственно, как можно вынести штраф за невыполнение тех правил, которых не существует", - добавляет Караваев.

В то же время, как говорит автоюрист, в Европе такие правила давно работают.

"Они говорят о том, что в возрасте от 0 до 6 месяцев ребенок перевозится только в люльке, зафиксированной в авто, и в горизонтальном положении. С 6 месяцев до 7 лет используется автокресло, с 7 до 12 лет можно использовать бустер либо адаптер для штатного ремня, а с 12-13 лет ребенка уже можно фиксировать обычным ремнем в автомобиле", - резюмировал Караваев.

В-третьих, без "специальных средств" ПДД запрещают перевозить детей ростом до 145 сантиметров. Но будут ли патрульные измерять на дороге рост ребенка? Будут, но, вероятно, на глаз.

"В каждой конкретной ситуации нужно принимать во внимание рост ребенка и документы, которые предоставляет сам водитель. Визуально, вы же сами понимаете, что можно определить ребенок ростом больше метра или меньше метра. То есть несколько сантиметров уже никто во внимание не берет особо", - добавляет Мартынюк.

Детские автокресла на пресс-конференции на тему: «Украинские таксисты: турборежиму в Верховной Раде - стоп!»Фото: unian

Конечно, измерения на глаз в суде не будут аргументом. А если не на глаз, то чем измерять? Каким устройством, и нужно ли его сертифицировать?

"Как меряется вообще какое-либо расстояние? При помощи линейки, которая не требует, в принципе, сертификации. Поэтому, если будут спорные вопросы…" - отмечает спикер патрульной полиции столицы.

Принимая во внимание все лазейки и несовершенство законодательной базы, полицейские протоколы в судах, очевидно, будут просто рассыпаться. Однако патрульные предлагают все же дождаться первых решений Фемиды и напоминают, что забота о безопасности ребенка в авто, в первую очередь, ответственность родителей, а значит - процент оспоренных протоколов будет небольшой.

"Если говорить об этих случаях, то все они оформлены, когда ребенок сидел как обычный пассажир, даже не пользуясь ремнем безопасности. Насколько мне известно, во всех случаях водители понимали, что они нарушили, поэтому мне неизвестно о каких-то конфликтных ситуациях", - резюмировал Роман Мартынюк.

Такси против пассажиров

"Спешили с ребенком в больницу. Ребенку 2,5 года. Вызвали через приложение такси. Приехал водитель, посмотрел, что я с ребенком, а автокресла нет, развернулся и уехал. Начала вызывать другие службы, где есть свое автокресло. У кого-то вообще не предусмотрена такая опция, но в одной службе нашлось кресло. Правда, ждать машины пришлось минут 30, ну и за кресло пришлось доплатить сверху 70 гривен к заказу", - рассказала "Апострофу" жительница пригорода Киева Юлия.

И таких ситуаций по всей стране десятки каждый день. В сети даже появилось несколько видео, где запечатлены откровенно конфликтные ситуации между пассажирами и водителями, которые отказываются брать на борт ребенка без автокресла.

По большому счету, родители действительно должны заботиться о безопасности своих чад самостоятельно. Но далеко не всегда есть возможность взять детское кресло с собой. И таких пассажиров могла бы "выручить" норма Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, которая допускает перевозку детей дошкольного возраста в такси на руках на заднем сиденье. Но проблема в том, что большинство популярных операторов - Bolt, Uber, "Уклон" - по сути не являются классическими лицензированными службами такси. То есть водители могут поступать на свое усмотрение и не брать пассажиров с детьми без автокресла.

Более того, операторы открыто признаются, что не рекомендуют водителям перевозить детей без автокресел.

"Мы всегда рекомендуем нашим водителям не выполнять поездки, если среди пассажиров есть дети до 12 лет или дети, рост которых меньше 145 см (даже в сопровождении взрослых) в случае, если авто водителя не оборудовано средствами пассивной безопасности (детским креслом для перевозки детей), - рассказали в службе поддержки сервиса Bolt. – Мы также просим водителей устанавливать детское кресло, если оно есть в наличии у пассажиров. На данный момент нет возможности заблаговременно заказать автомобиль с детским креслом. В некоторых странах, где работает сервис Bolt, есть отдельная категория авто, оборудованных детскими креслами. Сейчас мы заимствуем опыт и рассматриваем возможность создания отдельной категории авто с детскими креслами в Украине".