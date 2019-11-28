В Киеве разгорелся скандал с такси из-за детского автокресла: видео и реакция сети

В Киеве агрессивно настроенные пассажиры поскандалили с таксистом, отказавшимся везти их с ребенком без автокресла.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на видео Киев Оперативный.

Во время конфликта один из пассажиров пытался ворваться в машину и требовал от водителя ехать с ребенком даже без автокресла. При этом клиент не стеснялся в выражениях.

"Деньги возвращай. Ты деньги взял за проезд, к*злина долбанная! Это мое личное дело - об автокресле!" - кричал разъяренный мужчина.

В свою очередь, таксист не пускал клиентов в автомобиль и ссылался на норму закона об обязательном использовании автокресел при перевозке детей.

Молодой человек сообщил, что деньги с карты клиентов снимает не он, а служба такси и порекомендовал обратиться в службу поддержки.

Видео инцидента вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети интернет, но многие из них с пониманием отнеслись к действиям таксиста.

"Водитель такси прав на 100%. При оформлении заказа родители должны указать, что едет ребенок до 12 лет", - написала Елена Козицкая.

Некоторые пользователи вину за инцидент возложили на диспетчерскую службу, которая не предоставила водителю полную информацию о клиентах, которых он должен везти.

Как сообщал "Апостроф", 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении ответственности за нарушение норм перевозки детей. В результате службы такси установили цену на перевозки детей вдвое выше обычной.