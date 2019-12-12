"Слуга народа" взорвала Россию: почему сериал сняли с эфира и чего так боятся в Кремле

После бурного обсуждения переговоров в "нормандском формате", которые состоялись в Париже, информационное пространство взорвала еще одна новость - российский телеканал ТНТ внезапно анонсировал показ украинского сериала "Слуга народа" производства студии "Квартал 95". Однако сразу же после показа первых серий его руководство пошло на попятную. "Апостроф" разбирался, что случилось и почему в России так испугались сериала.

Изначально информация о показе сериала "Слуга народа" появилась на сайте ТНТ, в анонсе говорилось, что это не просто комедия, а оригинальная сатира "на современную политику и отношения народа и власти в Украине". В то же время ее авторы позволили себе довольно дерзкое сравнение, которое могло очень не понравиться Кремлю.

"Представьте, если бы президентом России стал актер Александр Робак. Почему он? Потому что именно он сыграл в сериале "Домашний арест" на PREMIER простого мужика, который выдвигает свою кандидатуру в мэры и вместе с близкими, друзьями и врагами проходит нелегкий путь посвящения в российскую политику. С Зеленским, который сделал комедийный сериал своей политической биографией в соседней стране - Украине, так и произошло", - заявили они.

На этой кандидатуре в президенты России в социальных сетях не ограничились, вспомнив и Максима Галкина, который в последнее время довольно резко высказывается о российской власти, и Михаила Галустяна, которого "преемником" главы Кремля Владимира Путина стали называть в шутку сразу же после победы Зеленского. Тогда же интернет взорвала целая серия мемов на эту тему, но сам Галустян заявил, что поддерживает Путина.

"Прокол" с цензурой и звонок "сверху"

Примечательно, что украинский сериал вышел на росТВ с цензурой. Из первой же серии исчезла шутка о Владимире Путине. По сюжету новоизбранный президент Украины, обычный школьный учитель Голобородько приходит выбирать себе дорогие часы и костюм.

Помощник подсказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "хубло"). Герой Зеленского в ответ удивляется: "Путин - хубло?" При показе сериала на ТНТ этот момент вырезали. Цензурированную версию комедии показали только в Москве, в регионах шутку оставили в серии, что, вероятно, и могло вызвать гнев Кремля.

Сразу же после демонстрации первых трех серий телеканал ТНТ, принадлежащий "Газпром медиа", убрал из телеэфира украинскую комедию, заявив, что изначально не планировал показывать весь сериал. Однако ранее в телепрограмме было указано, что продолжение "Слуги народа" будет выходить в эфире ТНТ с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря - теперь в это время покажут сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

По данным российских СМИ, канал очень быстро менял программу - даже на 22:00 по московскому времени в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для "Слуги народа". В одной это были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой - "Интерны" и "СашаТаня".

Вскоре представитель ТНТ заявил, что первый сезон сериала изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER, а анонс о ежедневном показе назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы". Он заверил, что весь сезон сатирической комедии будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER с 12 декабря. Однако вечером 11 декабря никаких упоминаний о сериале на этой платформе не было.

Стоит отметить, что комедия "Слуга народа" вошла в тройку самых популярных в онлайн-кинотеатрах России за первое полугодие 2019 года.

На шумиху вокруг показа сериала в России накануне отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не планирует смотреть комедию и демонстративно уточнил, что ТНТ - это частный канал, который сам решает, что ему можно показывать, разрешения Кремля на это не нужно.

Тем не менее, дальнейшее развитие событий точно показало, что в России испугались испортить образ кремлевского лидера шутками о нем, да и сама мысль о том, что президента можно сменить и им может стать "человек с народа", не пришлась по душе власти.

Ажиотаж в Украине и поиск "зрады"

В Украине не менее бурно отреагировали сначала на показ сериала в России, а потом на его отмену. Больше всего вопросов вызвало то, кто получит прибыль от показа комедии на телеканале, принадлежащем "Газпром медиа", и как состоялась продажа прав.

Как заявили в пресс-службе "95-го квартала", "ТНТ" получил права на трансляцию сериала от шведской компании Eccho Rights - дистрибьютора ряда продуктов студии "Квартала" с 2012 года.

"Eccho Rights обладает мировым правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартал 95". Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т.д.", - отметили в студии.

Они уточнили, что Eccho Rights после премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" продала формат сериала американской компания FOX Studios, а сам сериал - самой популярной онлайн-платформе мира - Netflix. При этом в студии не сообщили, на каких условиях будет вестись показ "Слуги народа" на российском телеканала "ТНТ", а также получит ли "Квартал 95" роялти с этого показа.

Мнения украинцев в социальных сетях насчет показа сериала в России разделились: одни посчитали это "зрадой", другие информационной "диверсией", способной серьезно навредить Кремлю, подорвав имидж Владимира Путина. Впрочем, споры на эту тему будут продолжаться: ведь интригой пока остается то, не запретят ли полностью украинскую комедию в России.