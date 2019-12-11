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Путину приготовиться: в сети ажиотаж из-за показа в России сериала "Слуга народа"

среда, 11 декабря 2019, 07:29
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Российский телеканал ТНТ собирается показать сериал "Слуга народа", в котором в главной роли снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Как утверждается в анонсе, сериал будет впервые показан на российском телевидении. "Слугу народа" будут показывать в будние дни в прайм-тайм, в 19:00, начиная с 11 декабря.

Российские телевизионщики также призвали "смотреть версию Зеленского, которая получилась".

Украинские пользователи сети шутят насчет того, что теперь нынешнему президенту России Владимиру Путину стоит задуматься о своих политических перспективах. Другие же критикуют "Квартал 95" и самого Зеленского за то, что их продукт продали в Россию.

Напомним, "Слуга народа" – комедийный политический телесериал, рассказывающий историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько (Владимир Зеленский). Сериал состоит из 3 сезонов (всего 51 серия продолжительностью 23-25 мин). Последний из них транслировался в Украине перед выборами президента весной 2019 года.

Как ранее сообщал "Апостроф", 1 серия 3 сезона сериала "Слуга народа" вошла в список самых просматриваемых видео на Youtube в Украине.

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