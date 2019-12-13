RU  UA  EN

пятница, 13 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 декабря

07:40
Батальон убийц: в сети новая волна гнева из-за задержаний и обысков по делу Шеремета
07:00
Классический капустняк с пшеном за час: простой рецепт и советы приготовления
06:59
В Харькове вынесли приговор "помощнику Христа", убившему семью близких знакомых: фото и видео
06:30
Гороскоп на 13 декабря: Дев ждут сложные задачи, а у Стрельцов вероятны любовные приключения
06:20
Мороз отступает: синоптики дали детальный прогноз на 13 декабря
05:10
Мечтает только о победе: сеть впечатлила история байкера, воюющего за ВСУ
04:20
Как выглядели предки славян: опубликованы портреты скифов
02:20
В Днепре парень выпал с девятого этажа и убежал с места: детали удивительной истории
01:15
Ученые обнаружили "послание" от динозавров в янтаре: фото
00:27
В Житомире мошенницы выманили у пенсионерки огромную сумму: в полиции описали схему

12 декабря

23:59
В центре Луцка простились с молодыми бойцами, погибшими на Донбассе: фото и видео
22:43
Новый способ бороться с Майданом: в сети смеются над открытием катка возле Офиса президента
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мороз отступает: синоптики дали детальный прогноз на 13 декабря

пятница, 13 декабря 2019, 06:20
переглянути новину українською
Фото: Одесская жизнь

В пятницу, 13 декабря, в Украине снова будет теплая погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +2...+7 градусов за Цельсием. Даже ночью во многих областях столбики термометра покажут "плюс". Теплее всего будет на Юге страны.

Осадков 13 декабря не предвидится. Дожди пройдут только в Закарпатской области. Синоптики обещают пасмурную погоду на всей территории Украины. Ветер южно-восточный 7-12 м/с.

В Киеве в пятницу днем +1...+3 градуса, а ночью -1...+1 градус. Также без осадков.

Как ранее сообщал "Апостроф", с начала новой недели, 16 декабря, в Украину придет еще одна волна потепления. Пока в большинстве стран Европы бушуют штормовые ветры, сильные дожди и снег, Украина все еще находится под действием антициклона.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Американские тепловозы и французские катера для Украины: почему все не так?

"Слуга народа" взорвала Россию: почему сериал сняли с эфира и чего так боятся в Кремле

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: