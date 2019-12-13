Мороз отступает: синоптики дали детальный прогноз на 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, в Украине снова будет теплая погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +2...+7 градусов за Цельсием. Даже ночью во многих областях столбики термометра покажут "плюс". Теплее всего будет на Юге страны.

Осадков 13 декабря не предвидится. Дожди пройдут только в Закарпатской области. Синоптики обещают пасмурную погоду на всей территории Украины. Ветер южно-восточный 7-12 м/с.

В Киеве в пятницу днем +1...+3 градуса, а ночью -1...+1 градус. Также без осадков.

Как ранее сообщал "Апостроф", с начала новой недели, 16 декабря, в Украину придет еще одна волна потепления. Пока в большинстве стран Европы бушуют штормовые ветры, сильные дожди и снег, Украина все еще находится под действием антициклона.